KI-forordning: Utsettelsen er en mulighet, ikke en unnskyldning for å stoppe opp

Europaparlamentets utsettelse av kravene til høyrisiko KI-systemer gir en pustepause for mange. Ley Muller, som er involvert i utviklingen av de kommende standardene, oppfordrer likevel organisasjoner til å fortsette arbeidet. Dette er en mulighet til å vise lederskap og forberede seg på fremtiden.

Kravene til høyrisiko KI-systemer vil trolig utsettes, og dette gir mange organisasjoner en følelse av lettelse. Men Ley Muller, som er aktivt involvert i utviklingen av de kommende standardene, oppfordrer til å fortsette arbeidet som planlagt. Hun peker på at dette er en mulighet til å vise markedslederskap og understreker at forsinkelsen ikke endrer retningen for de harmoniserte standardene. Disse standardene er utformet for å lette etterlevelse, men ikke nødvendigvis gjøre det enklere.

Muller argumenterer for at organisasjoner som forbereder seg nå, vil se at standardene bekrefter at de er på rett spor, mens de som venter vil oppleve dem som et startskudd. Å fortsette etterlevelsesarbeidet gjennom denne utsettelsesperioden demonstrerer et engasjement for grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse, som er selve hensikten bak KI-forordningen. Det viser at dine forpliktelser til sikkerhet og rettigheter er internt motivert, ikke eksternt påtvunget, og det gir kundene dine en reell grunn til å stole på deg. Dette er et klart råd til alle organisasjoner som utvikler eller bruker høyrisiko KI-systemer, uavhengig av om de planlegger ISO-sertifisering. Bruk tiden godt, foreslår Muller, for å stressteste risikoklassifiseringsbeslutningene, styrke mekanismene for menneskelig tilsyn og gi teamene dine en grundig forståelse av kravene. De som har fulgt standardiseringsprosessen vil ha et stort forsprang når veiledningen lander.\Utsettelsen av kravene gir en kortsiktig lettelse for mange, men det langsiktige bildet viser at arbeidet med å sikre ansvarlig bruk av KI må fortsette. Muller understreker viktigheten av å ikke bremse ned, men heller bruke tiden effektivt til å forbedre de eksisterende prosessene og systemene. Dette innebærer å forbedre risikoklassifiseringen, styrke overvåkingsmekanismene og sikre at teamene forstår kravene. Utsettelsen er ikke en unnskyldning for å stoppe opp, men en mulighet til å forberede seg bedre. De som velger å fortsette og investere i disse områdene, vil ikke bare sikre etterlevelse, men også definere ansvarlig AI-lederskap i Norge. Videre fremheves det at det er viktig å huske at de harmoniserte standardene er ett verktøy, men ikke det eneste. Det er avgjørende å fokusere på risiko, rettigheter og menneskelig tilsyn. Å vise at man har tatt disse aspektene på alvor, er det som vil skille de som lykkes, fra de som sliter.\Med utgangspunkt i de kommende standardene, råder Muller organisasjoner til å se på denne utsettelsen som en mulighet til å demonstrere sitt engasjement for ansvarlig KI. Det handler ikke bare om å møte en juridisk frist, men om å bygge systemer man kan stå inne for offentlig. Dette vil igjen gi organisasjonen et konkurransefortrinn, ettersom kundene vil ha mer tillit til en organisasjon som prioriterer sikkerhet og etiske hensyn. Fokuset bør være på å bygge robuste systemer som ivaretar grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse. Utsettelsen bør brukes til å finjustere eksisterende praksis og forberede seg på fremtiden. De organisasjonene som benytter denne utsettelsen til å forbedre seg og vise lederskap, vil være de som lykkes i det lange løp. For de som allerede har jobbet hardt for å møte fristene, er dette deres mulighet til å demonstrere markedslederskap, ved å vise at deres engasjement for sikkerhet og ansvarlig KI er sterkere enn noen juridisk deadline





