KI-forordningen: Utsettelse er en mulighet til å vise lederskap, ikke bremse ned

Ley Muller anbefaler å fortsette arbeidet med høgrisiko KI-systemer til tross for utsettelsen av kravene. Hun ser utsettelsen som en mulighet til å demonstrere markedslederskap og forberede seg bedre på fremtidige standarder. Innlegget adresserer spørsmålet om man bør avlyse opplæring og fokusere på å sikre at man har risikostyring på plass, slik at man kan stå stødig når de harmoniserte standardene kommer.

Kravene for høgrisiko KI-systemer vil sannsynligvis bli utsatt. Denne utsettelsen gir mange organisasjoner en følelse av lettelse, og mange ser ut til å sette bremsene på. Men Ley Muller, skriver i et debattinnlegg, anbefaler å handle stikk motsatt. Hun oppfordrer til å fortsette arbeidet og se utsettelsen som en mulighet til å vise lederskap og forberede seg bedre. Dette innlegget representerer skribentens egne meninger.

\Europaparlamentet har stemt for å utsette implementeringen av forpliktelsene for høgrisiko KI-systemer, en beslutning som påvirker både leverandører og de som setter systemene i drift. Hensikten er å gi myndighetene mer tid til å utvikle «harmoniserte standarder» som skal bistå organisasjoner med å oppfylle kravene. Selv om Parlamentet og Europakommisjonen er enige om utsettelsen, må den godkjennes av Rådet for Den europeiske union før den trer i kraft. Denne beslutningen fører til lettelse for mange. Etterlevelses-team legger veikartene til side, og utviklere ser frem til å slippe dokumentasjon. Müller forstår denne lettelsen, men råder sine kunder og andre som har jobbet hardt for å møte fristene i august 2026, til å gripe sjansen til å fortsette arbeidet og demonstrere markedslederskap. Hun understreker sin posisjon i den europeiske tekniske komiteen (JTC 21) som utvikler de harmoniserte ISO-standardene, og leder også arbeidsgruppen i Standard Norge som kanaliserer norske innspill til standarder for risikostyring, kvalitetsstyringssystemer og evaluering av bias i KI. Fra denne posisjonen kan hun si at retningen ikke endres. Standardene vil hjelpe, men de kan ikke bøte på uforsvarlig utviklede eller implementerte høyrisikosystemer. Å handle for å oppfylle kravene ser ut som etterlevelse, mens å velge å oppfylle kravene ser ut som lederskap.\Organisasjoner som vil definere ansvarlig AI-lederskap i Norge er de som velger å fortsette, ikke de som haster med å møte fristene i siste liten. Ved å fortsette etterlevelsesarbeidet i utsettelsesperioden viser organisasjoner at deres forpliktelser til grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse – som er hele poenget med KI-forordningen – er drevet av interne verdier, ikke eksterne krav. Disse organisasjonene bygger KI-systemer de kan stå for offentlig, før de er juridisk pålagt det, noe som gjør dem til ideelle samarbeidspartnere for for eksempel Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM). Dette gir kundene en reell grunn til å stole på dem og gir muligheten til å være først ute. Müllers råd om å fortsette gjelder alle organisasjoner som utvikler eller bruker høgrisiko KI-systemer, ikke bare de som planlegger ISO-sertifisering. Harmoniserte standarder er nyttige verktøy, men ikke det eneste, spesielt for mange scale-ups og SMB-er. KI-forordningen krever at organisasjoner kan vise at de har tatt risiko, rettigheter og menneskelig tilsyn på alvor. Müller anbefaler å bruke tiden godt, stressteste risikoklassifiseringsbeslutninger, styrke mekanismene for menneskelig tilsyn, og gi teamene en grundig forståelse av kravene. Organisasjoner som har fulgt standardiseringsprosessen vil ha et stort forsprang når veiledningen kommer. Vinduet for markedslederskap vil lukkes. Den endelige håndhevelsen kommer, og de harmoniserte standardene vil bli implementert. Noen organisasjoner vil slite med å etterleve i siste liten, mens de som har brukt utsettelsen til å bygge noe de er stolte av, vil stå stødig. For å kommentere, må man være innlogget hos Ifrågasätt og bruke BankID for automatisk opprettelse av brukerkonto





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Ketamin­dronningen» dømt i Matthew Perry-sakenHun ble dømt til 15 års fengsel etter at «Friends»-skuespilleren døde av overdose.

Read more »

«Ketamin­dronningen» dømt i Matthew Perry-sakenHun ble dømt til 15 års fengsel etter at «Friends»-skuespilleren døde av overdose.

Read more »

«Ketamin­dronningen» dømt i Matthew Perry-sakenHun ble dømt til 15 års fengsel etter at «Friends»-skuespilleren døde av overdose.

Read more »

«Ketamin­dronningen» dømt i Matthew Perry-sakenHun ble dømt til 15 års fengsel etter at «Friends»-skuespilleren døde av overdose.

Read more »

– Datteren min er født i Norge, men spør hvor hun hører tilVi foreldre prøver å bygge bro og forklare barna at de kan ha to identiteter. Dette bør også resten av samfunnet forstå.

Read more »

Politiet: Vil fengsle kvinne som sa hun var utsatt for menneskehandel(Åpen for alle lesere)

Read more »