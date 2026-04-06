KI-forordningens utsettelse: En mulighet til å lede an, ikke bremse ned

Europaparlamentets utsettelse av kravene til høyrisiko KI-systemer gir en gyllen mulighet for organisasjoner til å styrke sitt arbeid med etterlevelse og demonstrere AI-lederskap. Ley Muller, som er involvert i utviklingen av de harmoniserte standardene, oppfordrer til å bruke tiden til å forbedre interne prosesser og fokusere på ansvarlig AI.

Kravene til høyrerisk KI-systemer ser ut til å bli utsatt. Denne utsettelsen, vedtatt av Europaparlamentet og Europakommisjonen, er ment å gi myndighetene mer tid til å utarbeide harmoniserte standarder. Disse standardene skal hjelpe organisasjoner med å oppfylle kravene i KI-forordningen. Men forfatteren av dette debattinnlegget, Ley Muller, råder organisasjoner til å ikke senke tempoet, men heller bruke utsettelsen til å styrke arbeidet med etterlevelse.

Muller, som er involvert i utviklingen av disse standardene gjennom sitt arbeid i den europeiske tekniske komiteen (JTC 21) og Standard Norge, understreker at retningen ikke vil endres. De harmoniserte standardene er utformet for å gjøre etterlevelse, ikke enklere. Muller poengterer at organisasjoner som fortsetter arbeidet vil være godt forberedt når standardene lanseres, mens de som venter vil oppleve det som en ny start. Dette perspektivet understreker viktigheten av å prioritere ansvarlig AI-lederskap fremfor å stresse med å nå en juridisk frist. Det handler om å demonstrere et ekte engasjement for grunnleggende rettigheter, sikkerhet og helse. Det er dette som bygger tillit hos kunder og gir en konkurransefordel.\Muller argumenterer for at utsettelsen gir en unik mulighet til å fokusere på å forbedre eksisterende prosesser. Hun foreslår at organisasjoner bruker den ekstra tiden til å stressteste sine risikoklassifiseringsbeslutninger, styrke mekanismene for menneskelig tilsyn, og gi teamene sine en dypere forståelse av KI-forordningen. For de som planlegger å følge standardene, vil deltakelse i standardiseringsprosessen gi et betydelig forsprang. Muller advarer om at vinduet for markedslederskap vil lukkes når de harmoniserte standardene er på plass. De organisasjonene som har brukt utsettelsen til å forbedre sine systemer, vil være best rustet til å møte kravene og oppnå suksess. Dette perspektivet fremhever viktigheten av å ta ansvarlig KI på alvor og fokusere på et langsiktig perspektiv fremfor kortsiktige juridiske frister. Muller fremhever at organisasjoner som fortsetter å investere i etterlevelse, viser at deres forpliktelse er drevet av interne verdier, ikke eksterne pålegg.\Til slutt understreker Muller at det er viktig å huske at harmoniserte standarder er ett verktøy, men ikke det eneste. Mange selskaper, spesielt scale-ups og SMB-er, trenger ikke å sertifisere seg mot en ISO-standard for å oppfylle kravene i KI-forordningen. Det viktigste er å kunne demonstrere at man har tatt risiko, rettigheter og menneskelig tilsyn på alvor. Hun oppfordrer organisasjoner til å utnytte denne muligheten til å bli markedsledere innen ansvarlig AI. Muller avslutter med å understreke at de som bruker utsettelsen konstruktivt, vil være de som lykkes i det lange løp. De som fortsetter å forbedre sine systemer, vil ikke bare oppfylle lovkravene, men også bygge sterkere kunderelasjoner og demonstrere ekte lederskap i et felt som er i rask utvikling. Ved å prioritere kontinuerlig forbedring og ansvarlig praksis, kan organisasjoner sikre sin fremtid i AI-landskapet





