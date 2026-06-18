KI i skolen: En motsetning mellom institusjon og praksis

En rapport fra Tromsø-byråkratene advarer mot å bruke KI uten å forstå verktøyet. Men for elever som tar teknisk utdanning med norsk som andrespråk, ser virkeligheten annerledes ut. KI er det eneste verktøyet som klarer å oversette en utdatert lærebok til noe de kan jobbe med. Læreren oppfordrer dem til å bruke KI fordi det er det eneste som klarer å dekode et seks år gammelt pensum og forklare det med eksempler fra dagens teknologi. Skolen har en offisiell, betalt lisens for Microsoft Copilot til dem. Administrasjonen betaler altså for et KI-verktøy. Men selve motsetningen er åpenbar: institusjonen kjøper verktøyet og forbyr det samtidig.

For oss som tar teknisk utdanning med norsk som andrespråk , er ikke KI en juks. Den er det eneste verktøy et som klarer å oversette en utdatert lærebok til noe vi kan jobbe med.

Læreren oppfordrer oss aktivt til å bruke KI fordi det er det eneste som klarer å dekode et seks år gammelt pensum og forklare det med eksempler fra dagens teknologi. Skolen har en offisiell, betalt lisens for Microsoft Copilot til oss elever. Administrasjonen betaler altså for et KI-verktøy. Men selve motsetningen er åpenbar: institusjonen kjøper verktøyet og forbyr det samtidig.

Debatten om KI i skolen har et blindt punkt: den praktiske erfaringen til oss som faktisk sitter i klasserommet. For oss elever, spesielt vi som tar en teknisk utdanning med norsk som andrespråk, ser virkeligheten helt annerledes ut. Når du skal forstå automasjon skrevet i tung, akademisk norsk ingeniørsjargong, treffer du en vegg. Et B2-nivå i norsk fungerer utmerket for å kjøpe brød.

Det strekker ikke til når boka forklarer fagstoffet dårlig. KI kan ikke omformulere en setning. Den kan ikke trekke en parallell til noe fysisk. Og den kan ikke oppdatere seg på det som har skjedd i faget de siste seks årene.

Jeg ber ikke KI om å løse oppgaven min. Jeg ber den om å forklare konseptet boka mislyktes med å formille. Jeg ber den oversette sjargongen til et format jeg kan bygge videre på. Abelias omstillingsbarometer og NHOs kompetansebarometer roper varsku år etter år om at Norge mangler titusenvis av folk med oppdatert teknologikompetanse.

Utdanningsdirektoratet famler med vage veiledere. Skolene truer med stryk hvis eleven ikke «viser egen tenkning» uten digitale verktøy. Ut i industrien er det ingen som spør om du har pugget en definisjon fra 2020. Det som teller er resultatet, nøyaktigheten og hastigheten — og evnen til å samarbeide med verktøy som ennå ikke fantes da pensumet ble skrevet.

Vi som sitter i klasserommet nå, skal ut i en arbeidshverdag der KI-samarbeid er en grunnferdighet. Hvis vi går ut uten å ha lært kritisk verifisering av KI-svar fordi vi ikke fikk lov til å bruke verktøyet i utgangspunktet, så er det ikke vi som har sviktet. Det er systemet. Jeg ber ikke om å slippe å tenke.

Jeg ber om lov til å bruke verktøyet skolen allerede har kjøpt til meg, slik at jeg kan forstå det boka ikke klarer å forklare. Det er ikke fusk. Det er læring





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI Teknisk Utdanning Norsk Som Andrespråk Lærebok Teknologi Samarbeid Verktøy Utdanning Arbeidshverdag Kritisk Verifisering Fusk Læring

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nytt styre i Visit Tromsø-Region valgt for perioden 2026-2028På generalforsamlingen 16. juni valgte Visit Tromsø-Region et nytt styre for perioden 2026-2028. Det nye styret kombinerer erfaring fra reiseliv, forskning og næringsutvikling. Poul-Henrik Remmer ble gjenvalgt, mens Gunnar Nilssen og Agnes Árnadóttir ble valgt inn som nye styremedlemmer. Gaute M. Svensson ble valgt som varamedlem. Daglig leder Lone Helle uttrykte tilfredshet med sammensetningen og understreket viktigheten av samarbeid, besøksforvaltning og samspillet mellom reiseliv og lokalsamfunn. Styret har blandt annet kompetanse på hotell- og overnattingsnæring, næringsutvikling, bærekraft, innovasjon og forskning på reiseliv.

Read more »

Lanserer ny direkterute fra TromsøNeste år lanserer Apollo direktefly fra Tromsø til Ioannina, som gir tilgang til over ti ulike reisemål på det greske fastlandet, og til Albania.

Read more »

Tromsø møter FC Viktoria Plzeň i Europa League-kvalifisering; Van Aert sliter med albueskadeTromsø har kvalifisert seg for 2. kvalifiseringsrunde i Europa League etter tredjeplass i Eliteserien. De åpner hjemme mot tsjekkiske FC Viktoria Plzeň 23. juli. Syklisten Wout van Aert er fortsatt skadet og rekker ikke Tour de France, noe som kan øke sjansene for Per Strand Hagenes. Hervé Renard er ny trener for Tunisia etter Landslagssjef Sabri Lamouchis sparken.

Read more »

Skolen betaler for KI – læreren kaller det fusk, men boka er fra 2020For oss som tar teknisk utdanning med norsk som andrespråk, er ikke KI juks. Den er det eneste verktøyet som klarer å oversette en utdatert lærebok til noe vi kan jobbe med.

Read more »