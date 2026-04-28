KI i virksomheten: En fare for informasjonssikkerhet hvis ikke håndtert riktig

Når ledere implementerer KI uten å kategorisere informasjon eller styre tilgang etter rolle og behov, gjør de i praksis all informasjon tilgjengelig for alle. Artikkelen utforsker risikoene knyttet til uautorisert bruk av KI-verktøy og oppfordrer til bedre forberedelser før implementering.

Dette er et alvorlig problem, skriver Thomas Tømmernes. Det finnes to typer mennesker: de som har hatt nøkkelen til arkivet og selskapets hemmeligheter, og de som aksepterer at det finnes informasjon man ikke har eller trenger tilgang til. I IT-sikkerhetsverdenen har vi lenge levd godt med begge. Men nå har KI mer eller mindre flyttet tilgangen og gitt hver ansatt både forstørrelsesglass, kartoteknøkkel og adgang til kjelleren.

Med mindre virksomheten har gjort et godt forarbeid før kraftige KI-verktøy blir innført, risikerer de å miste kontrollen over sensitive data. Andelen som ser KI som en sikkerhetsrisiko har økt fra 34 til 47 prosent. Samtidig oppgir 74 prosent at ansattes bruk av KI-tjenester er den mest fryktede risikoen knyttet til kunstig intelligens. Frykten handler særlig om lekkasje av sensitive data, ofte gjennom uautoriserte løsninger, det vi nå omtaler som «skygge-KI».

Dette er ikke fordi folk er teknologifiendtlige, men fordi det handler om mennesker og våre vaner.

«Skygge-IT» har vi kjent i årevis, men «skygge-KI» er samme øvelse, bare med turbo. Nå trenger du verken kodekunnskap eller administratorrettigheter. Du trenger bare å kunne stille gode spørsmål. Plutselig sitter Kari på regnskap med en KI som kan analysere kundedata raskere enn økonomiavdelingen noen gang har gjort.

Per i HR får hjelp til å «oppsummere» personalsaker. Og en engasjert prosjektleder limer inn et strategidokument i et tilfeldig nettbasert KI-verktøy fordi «det gikk jo så fort». Alle har gode intensjoner, men risikoen er stor. Vi må tørre å si det høyt: KI endrer maktbalansen i virksomheten.

Ikke gjennom ond vilje, men gjennom tilgjengelighet. Når ledere implementerer KI uten å kategorisere informasjon eller styre tilgang etter rolle og behov, gjør de i praksis all informasjon tilgjengelig for alle. Da blir hver ansatt Sherlock Holmes over natten. Ikke fordi hver ansatt nødvendigvis trenger å være Sherlock Holmes, men kun fordi verktøyet tillater det.

Og med KI som verktøy trenger man verken kodelinjer eller spesialverktøy, man trenger bare gode spørsmål. Dette er ikke et argument mot KI, men et argument mot naivitet. Du vil tape i konkurransen om din virksomhet ikke tar i bruk KI. Det er bare et tidsspørsmål.

Det jeg ber om, er at dere gjør de riktige forberedelsene før dere slipper dette verktøyet løs i egen virksomhet. Det er ingen tvil: KI er den største utviklingen innen IT vi har sett. Nettopp derfor er jeg oppriktig bekymret for at ingen av oss fullt ut klarer å spå konsekvensene av å ikke håndtere den med varsomhet, sikkerhet og grundige analyser. Hva skjer når ansatte bruker KI utenfor godkjente rammer?

Hvordan oppdager og håndterer dere feil bruk før det blir en hendelse? Dette er en oppfordring, særlig til ledere: KI er ikke et IT-prosjekt. Det er et virksomhetsansvar. På linje med økonomi, HMS og informasjonssikkerhet.

KI er helt magisk brukt på riktig måte, men det vi må huske er at selv verdens beste verktøy kan bli en trussel hvis ingen har forberedt virksomheten på hvordan det skal brukes





