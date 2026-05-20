KI-kompetanse og erfaring: Hvor bygger vi den?

Dette debattinnlegget belyser utfordringene knyttet til KI-kompetanse og erfaring i norsk næringsliv. Det peker på at det er mangel på erfaring som hindrer mange selskaper i å skalere KI-agenter. Lederne må stille seg konkrete spørsmål for å bygge kompetanse og erfaring i sine virksomheter.

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@digi.no. Allerede etterspør norske kunder to års erfaring med KI-agenter, ser vi i Witted.

Det vil si KI-systemer som kan planlegge, bruke verktøy og utføre oppgaver med en viss grad av autonomi. Slike løsninger har knapt eksistert så lenge. Det sier noe om hvor raskt markedet beveger seg – og hvor lite erfaring som faktisk finnes. Nesten to tredjedeler av virksomhetene har eksperimentert med KI-agenter.

Færre enn én av ti har klart å skalere dem til reell verdi. Forklaringen som går igjen, er dårlig datakvalitet, svak arkitektur og mangelfull governance. Vi har hørt det før, og det stemmer. Jobber kontinuerlig med å oppdage og stoppe cyberangrep mot flere titalls kunder Men én konsekvens av dette får langt mindre oppmerksomhet enn den fortjener.

Hvis 90 prosent av markedet ikke har klart å skalere KI-agenter, betyr det også at markedet har bygd altfor få mennesker med erfaring i å gjøre nettopp det. Der ligger den egentlige knappheten nå. Manpower Group bekrefter bildet fra en annen vinkel. I deres undersøkelse av 39.000 arbeidsgivere i 41 land har det vist seg at norsk næringsliv snakker fortsatt om KI-kompetanse som om det først og fremst handler om kurs, sertifiseringer og opplæring.

Det gjør det ikke. Å bruke KI-verktøy er ikke det samme som å levere KI i produksjon. Erfaring med KI i komplekse virksomheter kan ikke læres i et klasserom. Den kommer av arbeid med faktiske brukere, egne data, reell risiko og reelle konsekvenser.

Det finnes ingen snarvei til den typen kompetanse. Den må bygges gjennom levering. Derfor er situasjonen mer alvorlig enn mange ledere later til å tro. Selskapene som lykkes med å skalere KI, bygger ikke bare bedre løsninger.

De bygger også miljøer der folk får den erfaringen resten av markedet snart kommer til å mangle. Det gir en selvforsterkende fordel. Virksomheter som får løsninger i produksjon, tiltrekker seg folk som vil jobbe med reelle problemer. De beholder kompetansen fordi læringen er relevant, og de bygger organisasjoner som vet hvordan KI tas fra pilot til drift.

Resten av markedet risikerer å bli stående igjen med strategier, ambisjoner og powerpoint-kompetanse. Det holder ikke lenger å si at «vi satser på KI». Spørsmålene ledere må stille seg, er langt mer konkrete: Hvor i vår virksomhet bygger vi faktisk erfaring? Hvor får folk levere?

Hvor tar vi løsningene ut i produksjon? McKinsey har rett i at datafundamentet er avgjørende, men data alene skalerer ikke KI-agenter. Det gjør mennesker som har fått teknologien til å fungere i møte med brukere, data og begrensninger





digi_no / 🏆 9. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KI-Kompetanse Erfaring Skalering KI-Agenter Arbeidsgivere Data Arkitektur Governance Eksperimentert Ikke Skalert Ikke Levert Ikke Kurs Ikke Sertifiseringer Ikke Opplæring Ikke Relevant Ikke Læringen Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant Ikke Relevant

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Finnes det en grense for hvor mye penger en ny Oslotunnel kan koste?Rikstunnelen kan fort bli det nye Regjeringskvartalet eller den nye Follotunnelen: Et svart hull i Oslo som man kan kaste skattepenger i.

Read more »

– Jeg tror ikke folk forstår hvor stort det kommer til å bliGRUE (TV 2): Fedrene til Ståle Solbakken (58) og Kent Bergersen (59) trodde knapt det de hørte da VM-uttaket ble flyttet til hjembygda. Nå gjør Grue seg klar til fest.

Read more »

Finnes det en grense for hvor mye penger en ny Oslotunnel kan koste?Rikstunnelen kan fort bli det nye Regjeringskvartalet eller den nye Follotunnelen: Et svart hull i Oslo som man kan kaste skattepenger i.

Read more »

Finnes det en grense for hvor mye penger en ny Oslotunnel kan koste?Rikstunnelen kan fort bli det nye Regjeringskvartalet eller den nye Follotunnelen: Et svart hull i Oslo som man kan kaste skattepenger i.

Read more »