KI Norge lanseres: Nasjonal støtte for ansvarlig kunstig intelligens

Regjeringen har åpnet KI Norge, en nasjonal støtteinstans for å veilede virksomheter i trygg og innovativ bruk av kunstig intelligens. Målet er å senke terskelen, redusere risiko og sikre at teknologien tas i bruk på en måte som ivaretar rettsikkerhet og samfunnsverdier.

Regjeringen lanserer en ny nasjonal satsing for å sikre ansvarlig og innovativ bruk av kunstig intelligens i Norge under navnet KI Norge. Denne initiativet skal fungere som et sentralt støtteorgan for både offentlige og private virksomheter som ønsker rådgiving og veiledning i KI-Implementering.

Målet er å redusere risiko, forenkle regelverksforståelse og senke terskelen for å ta i bruk kraftige nøye verktøy, spesielt for små og mellomstore bedrifter som savner ekspertise eller ressurser. KI Norge skal bidra til at teknologien integreres på en måte som skaper tydelige samfunnsgevinst samtidig som rettsikkerhet, tillit og demokratiske verdier ivaretas.

Som en del av Digitaliseringsdirektoratet, vil KI Norge blant annet drive den nasjonale KI-sandkassen i samarbeid med Datatilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, noe som gir virksomheter et trygt miljø for testing og utvikling. Karianne Tung (Ap), minister for digitalisering og forvaltning, understreker at Norge skal bli verdens mest digitaliserte land og lede an i ansvarlig KI-bruk. Hun peker på at mange bedrifter fortsatt er usikre på lovligheten og hvordan man skal starte.

KI Norge skal sørge for at alle aktører snakker sammen godt og unngå å bli et nytt byråkratisk lag. Jan Grutle Holte utnevnes som direktør for KI Norge med oppgave å bygge videre på satsingen, etablere et portefølje av tjenester og samle fagmiljøer for å gjøre KI Norge til en klar og tilgjengelig støtte.

Holte sier at Norge har gode premisser for å møte KI-revolusjonen, inkludert tillit til myndigheter og gitte dataeksport som gir en unik basis for innovasjon innen KI og dataansvarlig teknologi. Det er likevel et sterkt behov for å øke forståelsen av både muligheter og trusler med KI. Gjennom økt trygghet og kunnskap skal farten i den ansvarlige utviklingen øke.

KI Norge vil dermed være et viktig verktøy for at norsk næringsliv og offentlig sektor kan hente ut KIens fulle potensiale på en sikker og verdibasert måte. Dette representing en viktig del av Norges strategi for å være en ledende aktør i den globale digitaliseringskonkurransen mens man holder et sterkt fokus på etikk, personvern og demokratisk kontroll av algoritmer.

Satsingen skal gjøre det enklere å navigere i komplekse regelverk og tilby praktisk hjelp til implementering, alt for å sikre at Norge ikke faller etter i KI-dtakten, men snarere becomes et forbilde for ansvarlig teknologibruk som gir reelle samfunnsfordeler og styrker konkurranseevnen til norsk industri





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KI Norge Kunstig Intelligens Digitalisering Innovasjon Veiledning

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