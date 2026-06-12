KI trenger empati og tillit, ikke bare teknologi

Mange tror kunstig intelligens handler om teknologi, men suksess avhenger av empati, tillit og endringsledelse. En stor andel KI-prosjekter gir ikke målbar verdi fordi ledelsen fokuserer feil. Isabella Lindholt i Cognizant Ocean argumenterer for at myke ferdigheter blir de viktigste konkurransefortrinnene i KI-alderen.

Mange tror kunstig intelligens først og fremst handler om teknologi. Men i realiteten blir empati, tillit og endringsledelse vel så viktig. En stor andel KI-prosjekter leverer ikke målbar verdi, og det er sjelden teknologien som er problemet, mener Isabella Lindholt i Cognizant Ocean.

I dette debattinnlegget utdyper hun hvorfor myke ferdigheter blir avgjørende for suksess med kunstig intelligens. I mange bedrifter brukes KI fortsatt til å skrive e-poster raskere, oppsummere møter eller effektivisere enkeltoppgaver. Det gir lokale effektivitetsgevinster, men den strategiske effekten uteblir. Det er den moderne versjonen av gamle automatiseringsprosjekter, hvor små deler av arbeidsflyten optimaliseres uten å endre hvordan virksomheten faktisk fungerer.

Forskjellen er enorm. Det ene handler om personlig produktivitet. Det andre handler om en KI-drevet operasjonsmodell. Den virkelige endringen starter først når ledere slutter å spørre hvordan KI kan forbedre eksisterende prosesser og begynner å spørre hvordan hele virksomheten burde fungere i samspill med KI.

Hvordan skal mennesker og KI samarbeide? Hvilke beslutninger bør automatiseres? Hvordan skal informasjon flyte mellom avdelinger når KI kan analysere mønstre og sammenhenger på tvers av siloer? Hvordan ser en organisasjon ut når KI bygges inn i selve arbeidsflyten?

Det er her mange satsinger stopper opp. Teknologien er ikke hovedproblemet. I stor grad kan vi allerede bygge det meste. Utfordringen handler om adopsjon, organisering og ledelse.

KI er derfor ikke et IT-prosjekt, men et tema for ledelsen. Mange behandler det fortsatt som en teknologisk vertikal i IT-avdelingen, i stedet for en forretningsmessig horisontal som påvirker hele bedriften. Det handler ikke om å implementere enda et teknologiverktøy, men om å redesigne arbeidsflyt, beslutningsprosesser og organisasjonsstrukturer. Det nytter ikke å legge KI oppå gamle modeller og siloer.

KI er heller ikke bare en raskere medarbeider. Teknologien kan analysere langt større datamengder og identifisere sammenhenger på tvers av funksjoner på en måte mennesker ikke er i nærheten av. For å hente ut den virkelige verdien må ledere evne å se horisontalt på organisasjonen. KI-drevet innsikt i én del av virksomheten kan fundamentalt endre hvordan andre avdelinger jobber. Nettopp derfor blir transformasjonsledelse et økonomisk konkurransefortrinn.

Tradisjonell toppstyrt implementering er ofte dårlig egnet i denne typen transformasjon. Når arbeidshverdagen endres fundamentalt, oppstår det naturlig usikkerhet og motstand. Mange frykter hvordan teknologien vil påvirke rollene deres, og den frykten er ikke ubegrunnet. Ifølge analyser fra Cognizant kan KI påvirke opptil 93 prosent av alle jobber.

Arbeidslivet vil endres betydelig. Derfor blir evnen til å skape trygghet, tillit og eierskap viktigere enn noen gang. Selv om teknologien står i sentrum, er det derfor naturlig å stille et annet spørsmål. Hvem kan bidra til å sikre at KI faktisk blir tatt i bruk på en måte som skaper verdi?

Svaret handler ikke bare om teknologiforståelse, men om evnen til å lede mennesker gjennom endring. Når KI endrer roller, arbeidsprosesser og etablerte maktbalanser i organisasjonen, blir involvering, motivasjon, relasjonsbygging og utvikling av medarbeidere avgjørende. Dette er kjernen i endringsledelse. I flere tiår har forskning vist at kvinner i snitt oftere utøver denne typen ledelse enn menn.

En omfattende metaanalyse ledet av Alice H. Eagly peker nettopp på flere av disse egenskapene, og forskning viser også at kvinner i snitt scorer høyere på flere av dimensjonene som er særlig viktige når organisasjoner skal gjennom store endringer. Ironisk nok er mange av egenskapene som lenge har blitt omtalt som myke, nå blitt noen av de viktigste harde konkurransefortrinnene. Dette er ikke et argument for kvinnelige ledere fremfor mannlige.

Det er et argument for at fremtidens ledere må mestre andre egenskaper enn tidligere. Emosjonell intelligens, systemforståelse og evnen til å drive endring blir stadig viktigere. Mange av dagens lederutdanninger og organisasjonsmodeller er utviklet for en annen tid, og derfor trenger vi en ny tilnærming som setter mennesket i sentrum for den teknologiske utviklingen. Fremtidens suksessrike bedrifter vil være de som klarer å kombinere teknologisk innsikt med ekte menneskelig forståelse og evne til å navigere i komplekse endringsprosesser





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Kunstig Intelligens Ledelse Endringsledelse Empati Tillit

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