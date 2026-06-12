Kina advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasje

Det kinesiske departementet for statlig sikkerhet advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasje. Departementet hevder at de bruker "nye typer spionasjeutstyr" for å stjele sensitive maritime data, inkludert vanntemperatur, saltinnhold og havstrømmer. Kina hevder også at de blir utsatt for ulovlig overvåking og spionasje i nærliggende farvann, og oppfordrer til varsomhet blant landets fiskere.

I et innlegg på det kinesiske sosiale mediet WeChat advarer det kinesiske departementet for statlig sikkerhet om at en "usyngelig og hemmelig krig" finner sted i havene rundt Kina .

Departementet hevder at internasjonale etterretningstjenester bruker "nye typer spionasjeutstyr" for å stjele sensitive maritime data. Inkludert spionskilpadder og spionfisk, som har blitt brukt til å samle inn sensitiv data om det marine miljøet, inkludert vanntemperatur, saltinnhold og havstrømmer. Meldingen inneholder derimot ikke noe informasjon eller spesifikke opplysninger om hvor dyrene hadde blitt funnet, eller hvem som skal ha utstyrt dem. Kina hevder jevnlig at det foregår ulovlig overvåking og spionasje i nærliggende farvann, inkludert Sørkinahavet, Østkinahavet og Taiwanstredet.

For å demme opp mot truslene under vann, retter departementet nå en direkte oppfordring til landets fiskere om å være årvåkne og rapportere inn eventuelle fiskelignende bøyer eller mistenkelig utstyr de finner til sjøs. For fiskere og andre som kommer med gode tips ligger det gode belønninger på lur. Ifølge kinesiske medierapporter tilbyr Kina belønninger på 50.000 til 500.000 yuan (tilsvarende mellom 70.000 og 700.000 kroner) for å avdekke og avsløre spionenheter i farvannene





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