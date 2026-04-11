Kina anklages for å ville sende våpen til Iran – benekter påstandene

USAs etterretning hevder at Kina forbereder våpenleveranser til Iran, noe Kina benekter. Leveransene skal skje midt i diplomatiske forhandlinger og en pågående krig.

USA s etterretning varsler om at Kina forbereder våpen leveranser til Iran , midt i en pågående krig og pågående diplomatiske forhandlinger. Ifølge amerikanske kilder planlegger Kina å sende nye luftforsvarssystemer, inkludert skulderavfyrte luftvernmissiler (MANPADs), til Iran i løpet av de kommende ukene. For å skjule opprinnelsen til våpnene, skal Kina forsøke å rute leveransene gjennom tredjeland.

Denne utviklingen skjer samtidig som USA og Iran forbereder seg på høytstående forhandlinger i Islamabad, Pakistan, med mål om å finne en løsning på den seks uker lange krigen mellom de to landene.\Kina avviser på det sterkeste påstandene. En talsperson for den kinesiske ambassaden i Washington uttaler at Kina aldri har levert våpen til noen part i konflikten, og at informasjonen som sirkulerer er usann. Talspersonen understreker at Kina som et ansvarlig land konsekvent oppfyller sine internasjonale forpliktelser, og oppfordrer USA til å avstå fra å komme med grunnløse påstander og sensasjonspreget oppførsel. Hensikten er å bidra til å deeskalere spenningene i regionen, ifølge den kinesiske ambassaden. En slik våpenleveranse kan potensielt destabilisere de pågående diplomatiske forsøkene på å få slutt på krigen, og understreker Kinas voksende rolle i den geopolitiske maktkampen i Midtøsten.\Iran har lenge hatt sterke militære og økonomiske bånd til både Kina og Russland. Disse båndene har blitt ytterligere forsterket i det siste. Iran har støttet Russland i krigen mot Ukraina ved å levere droner, og selger store mengder sanksjonert olje til Kina. Dette gir Kina en betydelig økonomisk innflytelse i regionen og et tettere forhold til Iran. Den potensielle våpenleveransen fra Kina, dersom den bekreftes, vil representere en betydelig eskalering av konflikten og vil sannsynligvis føre til ytterligere spenninger mellom USA og Kina. Dette vil også komplisere de allerede vanskelige diplomatiske forhandlingene. Spørsmålet om Kinas rolle i Midtøsten, og deres forhold til både Iran og Russland, er et sentralt tema i global geopolitikk, og denne saken vil garantert bli nøye overvåket av internasjonale aktører





Kina Iran Våpen Diplomati USA Midtøsten Krig

Trump skjelte ut Rutte: – En tirade av fornærmelserNato-sjef Mark Rutte skal ha fått det glatte lag i møte med USAs president.

Avis: Trump truer Iran med nye angrep dersom fredssamtalene mislykkesUSAs president Donald Trump truet fredag med nye angrep på Iran dersom fredsforhandlingene i Pakistan mislykkes.

Trump viser frem nye planer for gigantisk triumfbue i WashingtonBuen skal være 76 meter høy og markere USAs 250-årsjubileum.

Oslo: Mann erkjenner bombeplassering ved USAs ambassadeEn mann har erkjent å ha plassert bomben utenfor USAs ambassade i Oslo. Moren og to brødre er fortsatt siktet, men politiets mistanke mot dem er svekket etter fire ukers etterforskning. Varetektsfengslingen av den yngste broren er forlenget.

Vance har landet i IslamabadUSAs visepresident J.D. Vance har ankommet Islamabad, opplyser en pakistansk kilde til Reuters. Han skal lede USAs team i forhandlingene med Iran.

