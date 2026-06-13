Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Kina har blitt en viktig spiller internasjonalt

Kina News

Kina har blitt en viktig spiller internasjonalt
KinaXi JinpingStatsledere
📆6/13/2026 5:43 AM
📰Nettavisen
26 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 52% · Publisher: 68%

Kina har blitt en viktig spiller internasjonalt, med stadig flere statsledere fra store deler av verden som reiser til Beijing for å møte Kinas president Xi Jinping. Bilder av disse besøkene sender et signal om hvilken rolle Kina ønsker å spille internasjonalt.

Kina har blitt en viktig spiller internasjonalt, med stadig flere statsledere fra store deler av verden som reiser til Beijing for å møte Kina s president Xi Jinping .

Mens Russland er opptatt med krigen i Ukraina, og USA forsøker å håndtere Iran, har Kina tatt imot statsledere fra Storbritannia, Tyskland, Canada, Pakistan, Sør-Korea og USA. Bilder av disse besøkene sender et signal om hvilken rolle Kina ønsker å spille internasjonalt. Kina er blitt en stormakt, og Xi Jinping er en statsleder som andre statsledere stoler på for å håndtere de utfordringene de har.

Kina er også en viktig økonomisk støttespiller for både Iran og Russland under krigen i Ukraina

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nettavisen /  🏆 1. in NO

Kina Xi Jinping Statsledere Beijing Stormakt Statsledere Kina Xi Jinping Statsledere Beijing Stormakt

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kina anklager utenlandske aktører for å bruke skilpadder og fisk med sensorer til spionasjeKina anklager utenlandske aktører for å bruke skilpadder og fisk med sensorer til spionasjeKinas sikkerhetsdepartement hevder at internasjonale etterretningstjenester bruker skilpadder og fisk utstyrt med sensorer for å samle inn data om Kinas havmiljø og overføre informasjonen til utlandet via satellitt. Myndighetene nevner også bøyer med høypresisjonssensorer og utstyr på lasteskip som del av tradisjonelle spionasjemetoder. Saken skylder i en lengre historie med gjensidige spionasjeanklager mellom Kina og vestlige regjeringer.
Read more »

Kina advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasjeKina advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasjeDet kinesiske departementet for statlig sikkerhet advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasje. Departementet hevder at de bruker "nye typer spionasjeutstyr" for å stjele sensitive maritime data, inkludert vanntemperatur, saltinnhold og havstrømmer. Kina hevder også at de blir utsatt for ulovlig overvåking og spionasje i nærliggende farvann, og oppfordrer til varsomhet blant landets fiskere.
Read more »

John Fredriksen dobler ordre på kjempebulkskip i KinaJohn Fredriksen dobler ordre på kjempebulkskip i KinaJohn Fredriksen bestiller fire nye newcastlemax-bulkskip via Seatankers Management, verdt 300 millioner dollar. Dette dobler ordreboken ved det kinesiske verftet til 594 millioner dollar. Tørrbulkmarkedet er sterkt, og skipene kan ende opp i Star Bulk.
Read more »

Kina dominerer verdensmarkedet for sjeldne jordarter gjennom strategisk kontrollKina dominerer verdensmarkedet for sjeldne jordarter gjennom strategisk kontrollI den kinesiske byen Baotou er det bygget opp et omfattende fagmiljø for mineralutvinning og -anriking. Kina har et monopol på verdens største forekomster av sjeldne jordarter, og bruker sin posisjon strategisk i globale handelskonflikter. Eksempelvis stengte de i 2010 eksporten til Japan for å tvinge løslatelse av en fiskebåt. Den vestlige industriene ble nedlagt på grunn av lavprisstrategi og strenge miljøkrav, noe som førte til at Kina overtok hele verdikjeden. Kina bruker monopolen til å påvirke politikk og fjerne konkurrenter, som i tilfelle med Northvolt, og bygger fabrikker i land med pro-kinesiske ledere. Den kinesiske tilnærmingen er langtidspolet og har fått den ekspertisen betraktet som en statshemmelighet.
Read more »



Render Time: 2026-06-13 08:44:38