Kina har blitt en viktig spiller internasjonalt, med stadig flere statsledere fra store deler av verden som reiser til Beijing for å møte Kinas president Xi Jinping. Bilder av disse besøkene sender et signal om hvilken rolle Kina ønsker å spille internasjonalt.

Kina har blitt en viktig spiller internasjonalt, med stadig flere statsledere fra store deler av verden som reiser til Beijing for å møte Kina s president Xi Jinping .

Mens Russland er opptatt med krigen i Ukraina, og USA forsøker å håndtere Iran, har Kina tatt imot statsledere fra Storbritannia, Tyskland, Canada, Pakistan, Sør-Korea og USA. Bilder av disse besøkene sender et signal om hvilken rolle Kina ønsker å spille internasjonalt. Kina er blitt en stormakt, og Xi Jinping er en statsleder som andre statsledere stoler på for å håndtere de utfordringene de har.

Kina er også en viktig økonomisk støttespiller for både Iran og Russland under krigen i Ukraina





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kina Xi Jinping Statsledere Beijing Stormakt Statsledere Kina Xi Jinping Statsledere Beijing Stormakt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kina anklager utenlandske aktører for å bruke skilpadder og fisk med sensorer til spionasjeKinas sikkerhetsdepartement hevder at internasjonale etterretningstjenester bruker skilpadder og fisk utstyrt med sensorer for å samle inn data om Kinas havmiljø og overføre informasjonen til utlandet via satellitt. Myndighetene nevner også bøyer med høypresisjonssensorer og utstyr på lasteskip som del av tradisjonelle spionasjemetoder. Saken skylder i en lengre historie med gjensidige spionasjeanklager mellom Kina og vestlige regjeringer.

Read more »

Kina advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasjeDet kinesiske departementet for statlig sikkerhet advarer om en "usyngelig og hemmelig krig" i havene rundt Kina, og anklager internasjonale etterretningstjenester for spionasje. Departementet hevder at de bruker "nye typer spionasjeutstyr" for å stjele sensitive maritime data, inkludert vanntemperatur, saltinnhold og havstrømmer. Kina hevder også at de blir utsatt for ulovlig overvåking og spionasje i nærliggende farvann, og oppfordrer til varsomhet blant landets fiskere.

Read more »

John Fredriksen dobler ordre på kjempebulkskip i KinaJohn Fredriksen bestiller fire nye newcastlemax-bulkskip via Seatankers Management, verdt 300 millioner dollar. Dette dobler ordreboken ved det kinesiske verftet til 594 millioner dollar. Tørrbulkmarkedet er sterkt, og skipene kan ende opp i Star Bulk.

Read more »

Kina dominerer verdensmarkedet for sjeldne jordarter gjennom strategisk kontrollI den kinesiske byen Baotou er det bygget opp et omfattende fagmiljø for mineralutvinning og -anriking. Kina har et monopol på verdens største forekomster av sjeldne jordarter, og bruker sin posisjon strategisk i globale handelskonflikter. Eksempelvis stengte de i 2010 eksporten til Japan for å tvinge løslatelse av en fiskebåt. Den vestlige industriene ble nedlagt på grunn av lavprisstrategi og strenge miljøkrav, noe som førte til at Kina overtok hele verdikjeden. Kina bruker monopolen til å påvirke politikk og fjerne konkurrenter, som i tilfelle med Northvolt, og bygger fabrikker i land med pro-kinesiske ledere. Den kinesiske tilnærmingen er langtidspolet og har fått den ekspertisen betraktet som en statshemmelighet.

Read more »