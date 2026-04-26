Kina varsler mottiltak etter at EU inkluderte kinesiske selskaper i sin siste sanksjonspakke mot Russland, og anklager EU for å undergrave forholdet mellom partene og bryte tidligere avtaler. Kina understreker at landet ikke har levert våpen til Ukraina og har strenge eksportkontroller.

Kina har varslet gjengjeldelsestiltak etter at EU inkluderte kinesiske selskaper i sin nyeste sanksjonspakke rettet mot Russland . Utenriksdepartementet i Beijing uttrykker sterk misnøye og hevder at EUs handlinger bryter med tidligere avtaler og skader forholdet mellom Kina og EU.

Departementet understreker at Kina vil ta nødvendige skritt for å beskytte kinesiske selskapers legitime rettigheter og interesser, og anser EUs beslutning som uakseptabel. Ifølge det kinesiske utenriksdepartementet har EU ignorert Kinas gjentatte appeller og protester ved å inkludere kinesiske firmaer i den 20. runden med sanksjoner mot Russland. Dette skjer samtidig som Russland opplever en stadig strengere kontroll over sin egen bokbransje, hvor bøker fjernes, pakkes inn og sensureres i frykt for president Putins reaksjoner.

Kina har lenge vært en kritiker av ensidige sanksjoner som ikke har et solid grunnlag i folkeretten, og mener at EUs tiltak aktivt undergraver det økonomiske og handelsmessige samarbeidet mellom Kina og EU. Departementet påpeker også at sanksjonene har negative konsekvenser for globale industri- og forsyningskjeder, og skaper ustabilitet i et allerede anspent internasjonalt klima.

Den nylig offentliggjorte sanksjonspakken fra EU fokuserer på leverandører i tredjeland som leverer sensitivt høyteknologisk utstyr, og retter spesifikke anklager mot flere Kina-baserte selskaper for å ha levert såkalte flerbruksvarer til Russlands militærindustrielle kompleks. Dette har utløst en skarp reaksjon fra Beijing, som avviser anklagene og insisterer på at Kina ikke har levert våpen til noen av partene i konflikten i Ukraina.

Kina hevder å ha implementert strenge kontroller på eksport av flerbruksvarer for å forhindre at de havner i feil hender. Kinas respons indikerer en vilje til å forsvare sine selskaper og opprettholde sin egen økonomiske suverenitet. Departementet har tydelig signalisert at Kina ikke vil tolerere handlinger som truer kinesiske interesser, og at landet er beredt til å iverksette motiltak for å beskytte sine rettigheter.

Dette kan potensielt føre til en eskalering av spenningen mellom Kina og EU, og komplisere forsøkene på å finne en diplomatisk løsning på konflikten i Ukraina. Situasjonen understreker også den økende polariseringen i verdenspolitikken, hvor land velger side og sanksjoner blir et stadig mer vanlig verktøy for å utøve press. Kinas posisjon er kompleks, da landet ønsker å opprettholde gode forhold til både Russland og EU, samtidig som det beskytter sine egne økonomiske interesser.

Denne balansegangen blir stadig vanskeligere i lys av den pågående konflikten og de økende geopolitiske spenningene. Det er forventet at Kina vil komme med mer detaljerte kunngjøringer om hvilke gjengjeldelsestiltak som vil bli iverksatt, og hvordan disse vil påvirke handelen og samarbeidet mellom Kina og EU fremover. Utviklingen vil bli nøye fulgt av det internasjonale samfunnet, da den kan ha betydelige konsekvenser for den globale økonomien og den internasjonale sikkerheten.

Kinas insistering på ikke å ha levert våpen til Ukraina, kombinert med deres kritikk av EUs sanksjoner, plasserer landet i en unik posisjon som en potensiell megler i konflikten, men også som en utfordrer til den vestlige verdensordenen





