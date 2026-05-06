Kinas AI-gigant DeepSeek kan få massiv støtte fra statlig fond

DeepSeek kan bli verdsatt til 45 milliarder dollar etter interesse fra Kinas statlige investeringsfond og strategisk samarbeid med Huawei.

Kina s ambisjoner innen kunstig intelligens tar nå et gigantisk sprang fremover gjennom en potensiell kapitalinnsprøytning i AI-selskapet DeepSeek. Det kinesiske statsstøttede investeringsfondet, kjent som 'the Big Fund', skal ifølge kilder være i aktive samtaler om å lede den første store finansieringsrunden for selskapet.

Denne strategiske investeringen kan føre til at DeepSeek blir verdsatt til hele 45 milliarder dollar, noe som tilsvarer omtrent 417 milliarder norske kroner. Det er bemerkelsesverdig hvordan verdsettelsen har skutt i været på ekstremt kort tid, ettersom diskusjonene startet med et anslag på rundt 20 milliarder dollar for bare noen få uker siden.

Denne eksplosive veksten i interesse skyldes i stor grad lanseringen av språkmodellen R1, som har imponert verden ved å vise at avansert AI kan trenes opp med en betydelig mindre mengde regnekraft enn det amerikanske giganter som OpenAI benytter. Selv om selskapet i utgangspunktet har hatt et begrenset fokus på kommersialisering, er investorene nå desperate etter å sikre seg en bit av kaken, og aktører som Tencent er fortsatt i forhandlinger om eierandeler.

Bak den økonomiske veksten ligger en dypere strategisk plan for Kinas teknologiske uavhengighet. Ved å koble DeepSeek sammen med 'the Big Fund', eller China Integrated Circuit Industry Investment Fund, ønsker Beijing å bygge et komplett økosystem som omfatter alt fra fysiske brikker til avansert programvare og AI-modeller. En kritisk komponent i denne planen er samarbeidet med Huawei. DeepSeek har allerede optimalisert sin nyeste V4-modell for inferens på Huaweis Ascend 950PR-brikker.

Dette er et strategisk grep for å redusere avhengigheten av amerikansk maskinvare, spesielt fra Nvidia, som er underlagt strenge eksportrestriksjoner fra USA. Huawei har allerede passert Nvidia som den største leverandøren av AI-brikker i det kinesiske hjemmemarkedet, noe som viser at Kina er i ferd med å skape sin egen infrastruktur for kunstig intelligens. Denne utviklingen blir sett på med stor bekymring i USA, og spesielt av Nvidia-sjef Jensen Huang.

Huang har advart om at et scenario der verdens ledende AI-modeller kjører best på ikke-amerikansk maskinvare vil være et alvorlig tilbakeslag for USAs globale dominans innen teknologi. Han har påpekt at dersom DeepSeek fullt ut integreres med Huaweis økosystem, kan det endre maktbalansen i den globale teknologiske konkurransen. Til tross for disse fremskrittene påpeker analytikere at Kina fortsatt har en vei å gå.

Landets totale produksjon av halvledere utgjør bare en tjuendedel av USAs kapasitet, og teknologien ligger anslagsvis to generasjoner bak. Likevel er strategien til Beijing nå å tette dette gapet gjennom et tett samspill mellom de som bygger modellene og de som produserer brikkene. Dette kan potensielt nulle ut effekten av USAs handelsrestriksjoner over tid.

Samtidig ser vi at andre AI-aktører som Anthropic opplever enorm interesse med prisinger som kan nå 800 milliarder dollar, noe som understreker at vi er midt i et globalt våpenkappløp om intelligens og beregningskraft





Finansavisen / 🏆 26. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deepseek Kunstig Intelligens Kina Halvledere Huawei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norge blir med i Pax Silica – et motgrep mot Kinas innflytelseUSA kunngjør at Norge slutter seg til Pax Silica, en sammenslutning av land som skal motveie Kinas økende innflytelse innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens. Norges pensjonsfond og mineralressurser fremheves som viktige bidrag.

Read more »

Alexander og Mina hentes hjem fra Svalbard etter to ukerParet Alexander Read og Mina, sammen med teamet sitt, blir hentet tilbake til Longyearbyen med båt etter å ha støtt på problemer under en ekspedisjon på Svalbard. Klimaendringer og mildvær har skapt utfordringer for ferdselen.

Read more »

Norge blir med i Pax Silica – et KI-samarbeid med USANorge har sluttet seg til det amerikanske initiativet Pax Silica for å sikre tilgang til råvarer for KI-utvikling. Samarbeidet skal styrke norsk industri og motvirke Kinas innflytelse.

Read more »

Norge deltar i Pax Silica-initiativet for å sikre KI-råvarerNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica for å sikre tilgang til viktige råvarer for utvikling av kunstig intelligens (KI). Samarbeidet skal styrke norsk industri, verdiskaping og økonomisk sikkerhet, samt motvirke Kinas innflytelse innen KI-utvikling.

Read more »

Norge blir med i Pax Silica for å sikre KI-råvarerNorge slutter seg til det amerikanske initiativet Pax Silica for å sikre tilgang til kritiske råvarer for kunstig intelligens. Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sier at samarbeidet styrker norsk industri og økonomisk sikkerhet. Initiativet skal også være en motvekt til Kinas innflytelse i KI-utvikling.

Read more »