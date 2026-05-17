Kinas store importavtaler, teknologi-satsninger og økonomiske oppgang i Norge og globalt.

Kina vil kjøpe 17 milliarder dollar verdier av amerikanske landbruksprodukter årlig fra 2026 til 2028, en avtale som også inkluderer å/errorngre amerikanske bekymringer om forsyningen av sjeldne jordarter.

I tillegg har Kina signert en avtale om å kjøpe 200 amerikanske Boeing-fly til kinesiske flyselskap. USAs president Donald Trump har samtidig invitert den kinesiske presidenten Xi Jinping til USA i september. I USA samler Senatets justiskomité ledet av republikeren Chuck Grassley noen av de største selskapene bak sosiale medieplattformer. Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Alphabet), Shou Zi Chew (TikTok) og Evan Spiegel (Snap) skal besvare spørsmål om hvordan selskapene beskytter barn og unge mot skadelige konsekvenser.

Selskapene står også anklaget i California for å ha utviklet avhengighetsskapende plattformer som negativt påvirker barns mentale helse. I en juridisk forrligelse i mars begynte Meta og Google å utbetale 6 millioner dollar i erstatning etter en rettssak. Den økonomiske aktiviteten i USA opplever nedgang i tidlig handel, hvor manglende avtaler fra et Kina-toppmøte og frykt for stigende renter presser prisutviklingen.

Samtidig har den kinesiske Export & Import Bank of China solgt sine 34,02 millioner aksjer i det norske offshoreselskapet Prosafe, noe som vil resultere i en nullprosents eierandel. I mellomtiden har det norske investeringsfirmaet Sundt AS kjøpt seg 2,4 millioner aksjer i Link Mobility, og øker dermed sin andel til 17,1 millioner aksjer i selskapet.

Eksporten av norske varer økte med 20,9 prosent i april 2026 sammenlignet med samme periode året før, og enda mer for jørazoljeeksport med 86 prosent vekst. Imidlertid ble den norske fastlandseksporten redusert med 8,2 prosent, spesielt innenfor fisk, krepsdyr og bløtdyr. I forbindelse med konsekvenser for handel har S&P 500 og Nasdaq satt nye børsrekorder på teknologiak favored akser. Mens Cisco viktet opp 13 prosent, ble Cerebras utviklingen svært positiv, med en kursstigning på 68 prosent i sin børsdebut.

Cerebr sjkt kotere som Nvidias konkurrent i AI innovasjonsfeltet, og har landete store avtaler med OpenAI. I Osaka og norske børser ble stengt torsdag i anledning av Kristi himmelfartsdag, mens andre kontinentale børser befinner seg posetive. Etter toppmøte i Beijing, hvor Xi Jinping og Trump avsluttet en produktiv dialog lørdag morgen, har prisaktiviteter på asiatiske børser variert, med gevinster i Hongkong og fald i fastlandskinesiske indekser.

Xi advarte Trump om å utøve forsiktighet foran Taiwan-konflikten for å unngå potensielle konflikter mellom landene





