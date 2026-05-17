Kinas styrkeforhold med USA endrer seg etter at USAs president, Donald Trump, har blitt sett på som en kontroversiell og upålitelig kaosagent. Kina har innsett at de må bruke både smisk og pisk på Trump for å utnytte svakhetene i USAs utenrikspolitikk.

Publisert: 15.05.2026 19:10 Kina tok imot den amerikanske delegasjonen med sedvanlig pomp og prakt og militær presisjon. Det er imidlertid tydelig at noe vesentlig har endret seg i styrkeforholdet mellom de to landene.

USAs president kom ikke som den selvsagte lederen av den frie verden, men som en kontroversiell og upålitelig kaosagent. Trump står fast i en upopulær krig i Midtøsten. Han sliter stort på hjemmebane og ligger i en betent skilsmisse med Europa. Presidenten sier dessuten så mye rart at ingen lenger vet hva som er sannhet og hva som er løgn.

Kontrasten til trauste og tilbakeholdne Xi Jinping var slående. Den kinesiske presidenten så selvtilfreds ut der han vandret rundt med sitt lille Mona Lisa-smil. Det har han god grunn til. For Trumps impulsive og selvskadende utenrikspolitikk har svekket USA radikalt.

Og ingen har vært flinkere enn kineserne til å utnytte nettopp det. I Trumps første periode kom Xi Jinping på besøk til Mar-a-Lago. De to presidentene spiste sjokoladekake til dessert da Trump plutselig informerte Xi om at han hadde bombet Syria. Det er ni år siden.

Nå har Xi lært. Han lar seg ikke overrumple. Kina har innsett at de må bruke både smisk og pisk på Trump. Og kanskje mest av det siste.

Kineserne slo for eksempel knallhardt tilbake da Trump forsøkte å yppe til handelskrig i fjor. De har forstått at de kan oppnå mest ved å yte disiplinert motstand. Et av de viktigste grepene Xi har gjort, er å redusere Kinas avhengighet av det amerikanske markedet. Det har endret maktbalansen og gitt Trump mindre spillerom.

Trump har satset mye på at tilgang til det amerikanske markedet er så verdifullt at ingen kan motstå det. Den enkle logikken hans er at andre land er så desperate etter å selge sine varer i USA, at de finner seg i nesten hva som helst. Det har vært sant for Kina tidligere, og USA er fortsatt et viktig marked. Kina er dessuten fortsatt svært avhengig av eksport.

Men også her er store endringer er på gang. Tall fra januar og februar viser at kinesisk eksport økte med 20 prosent – langt høyere enn forventet. Eksporten til USA gikk ned, men den økte kraftig til Europa og andre land i Asia (med rundt 30 prosent). Og noen av Kinas mest lovende industrier forholder seg ikke til det amerikanske markedet i det hele tatt.

Kinesiske BYD er for eksempel blitt verdens største elbilselskap uten å selge et eneste kjøretøy i USA. Det ligger både store muligheter – og store farer – for Kina i denne situasjonen. Kina-ekspert Sam Chetwin George i tidsskriftet Foreign Affairs. Han er tilknyttet Center on U.S.-China Relations ved tenketanken The Asia Society.

Chetwin George påpeker at Kinas enorme industrielle og økonomiske vekst ikke hadde vært mulig uten et stabilt, globalt handelssystem. Kineserne har nytt godt av ting som trygge transportruter, forutsigbare leveranser av energi og regulerte markeder. Og hele systemet har vært understøttet av supermakten USA. Når Trump nå gjør sitt beste for å rive alt dette i stykker, må kineserne inn og ta ansvar.

Er de villige til det? Og hvordan vil de i så fall forvalte det ansvaret? I sin tale til Trump torsdag sa Xi Jinping at landene burde gå «hånd i hånd» i stedet for å kjempe mot hverandre. USA og Kina kan samarbeide om å gjøre verden bedre for alle, sa Xi.

Det hadde selvsagt vært fint. Men stormakter er av natur selvsentrerte. Enten de er på vei opp eller ned





