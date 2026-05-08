Kinesisk kvinne pågrepet for spionasje på Andøya

En kinesisk kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ransaket to hus, ett på Otta og ett på Andøya, hvor en kinesisk statlig aktør skal ha forsøkt å etablere en mottaker for satellittnedlasting. En mann fra Singapore forteller til VG at han ble kontaktet av en kinesisk venn i Singapore som ønsket å gjøre forretninger i Norge, og at han ble tilbudt et hus på Andøya til en leiepris på 60.000 kroner.

Mannen er klar over at det har gått en forsendelse til Norge fra Kina under navnet på hans selskap, men han nektet å ta imot varene.





