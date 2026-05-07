Kinesisk kvinne siktet for grov etterretningsvirksomhet mot norske statshemmeligheter

PST har avdekket et omfattende forsøk på spionasje hvor en kinesisk statsborger er pågrepet for å ha medvirket til ulovlig innsamling av data via satellittmottakere på Andøya og Otta.

Politiets sikkerhetstjeneste, PST , har gjennomført en omfattende aksjon som har resultert i pågripelsen av en kinesisk kvinne. Hun er siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet rettet mot norske statshemmeligheter.

Saken er alvorlig og involverer flere siktede, noe som tyder på et organisert forsøk på å infiltrere norsk infrastruktur for å hente ut sensitiv informasjon. Som en del av etterforskningen har politiet gjennomført ransakelser på to strategisk viktige steder: Andøya i Nordland og Otta i Innlandet. Under disse aksjonene ble det beslaglagt en mistenkt satellittmottaker, som PST mener var ment å brukes til ulovlig nedlasting av data.

Det er politiadvokat Thomas Blom i PST som har ledet informasjonen ut til offentligheten, og han forklarer at det er sterk mistanke om at et selskap registrert i Norge har fungert som et dekke for en kinesisk statlig aktør. Formålet med dette var å etablere en mottakerstasjon for satellitter i polare baner, som er spesielt egnet for å samle inn data som kan være kritiske for nasjonale interesser.

Hvis slike data havner i hendene på en fremmed stat, kan det medføre betydelig skade på Norges sikkerhet og strategiske posisjon. Andøya Spaceport har i løpet av de siste årene beveget seg inn i en posisjon som et av Europas mest sentrale knutepunkter for oppskyting av forskningsraketter. Senteret har også inngått omfattende avtaler med USA for oppskyting av amerikanske satellitter, noe som øker områdets geopolitiske verdi betraktelig.

Denne økte aktiviteten har gjort Andøya til et naturlig mål for etterretningsvirksomhet fra andre stormakter. Ketil Olsen, som er sjef for Andøya Space, bekrefter at interessen for virksomheten på Andøya har økt markant siden årtusenskiftet. Han påpeker at økt forsvarsaktivitet og etableringen av den nye romhavnen har gjort dem mer eksponerte. Ifølge Olsen er det ikke uvanlig at personer som utgir seg for å være turister, eller andre tilfeldige besøkende, i virkeligheten utfører informasjonsinnhenting.

Dette er en klassisk metode innen spionasje hvor man forsøker å observere og samle data uten å vekke oppsikt. For å motvirke dette har Andøya Space styrket sin interne sikkerhetsavdeling, økt bevisstheten blant ansatte og investert tungt i både fysisk sikkerhet og cybersikkerhet for å beskytte sine anlegg og data mot uautorisert tilgang. De juridiske rammene i denne saken er svært strenge, og siktelsen er basert på straffelovens paragraf 122, i kombinasjon med flere andre paragrafer.

Denne spesifikke bestemmelsen omhandler grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, og strafferammen for slike brudd er fengsel i inntil ti år. Dette understreker hvor alvorlig norske myndigheter ser på forsøk på å kompromittere statens sikkerhet. Lokalt på Andøya har ordfører Kjell-Are Johansen uttrykt stor takknemlighet overfor PST for deres årvåkenhet og evne til å avdekke saken på et tidlig stadium.

Han uttalte at han ikke er overrasket over at slike hendelser finner sted, gitt at kommunen huser både en forsvarsbase og en strategisk viktig oppskytningsbase. Kombinasjonen av militær og romteknologisk virksomhet gjør regionen attraktiv for fremmede etterretningstjenester. Ved å stanse installasjonen av satellittmottakeren har PST effektivt hindret at sensitiv informasjon ble lekket, noe som viser viktigheten av et tett samarbeid mellom politiets sikkerhetstjeneste og nasjonale infrastrukturleverandører i en tid med økende global spenning





