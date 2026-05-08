PST har pågrepet en kinesisk statsborger på Andøya og siktet henne for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter. Sammen med to andre er hun varetektsfengslet, mens politiet beslaglegger en mobil satellittmottaker på 22 tonn. Politiet mener en statlig aktør står bak operasjonen.

Også California-guvernør Gavin Newsoms pressekontor reagerte på bildene på X, med et foto og en emoji som signaliserer «se på dette». The Lincoln Project, en Trumpkritisk gruppe med republikanske politikere, som har over 2,8 millioner følgere, skrev på X: - Hver eneste journalist burde spørre hva faen som foregår med denne fyren sin helse som de ikke forteller oss om.

HÅNDHILSER: Donald Trump håndilser beviselig på veldig mange mennesker. Det skal være en av årsakene til skadene på hånda. Foto: Julia Demaree Nikhinson / AP / NTB Trump ble i april 2025 undersøkt av lege Sean Barbabella, som konkluderte med at presidenten er ved god helse. - Presidenten er den skarpeste, mest tilgjengelige og energiske presidenten i amerikansk historie.

President Trump møter flere amerikanere og håndhilser på daglig basis enn noen annen president i historien, sier han ifølge The Daily Beast. Den kinesiske kvinnen som torsdag ble siktet av PST, varetektsfengsles i fire uker. PST hadde opplysninger om at kvinnen var på vei ut av Norge. Politiadvokat Thomas Blom i PST er tilgjengelig for pressen utenfor Oslo tinghus i dag kl. 15 i forbindelse med pågripelsen av en kinesisk statsborger.

Kvinnen er pågrepet for medvirkning til spionasje mot Norge. Politiadvokat i PST, Thomas Blom, møter pressen etter fengslingen. - Vi har pågrepet en kinesisk statsborger på Andøya. Hun er sammen med flere andre siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, sier Blom.

Han forteller at årsaken til at de slo til mot kvinnen, var at PST hadde opplysninger om at kvinnen var på vei ut av landet. - Pågripelsen valgte vi da å gjøre nå, ganske kjapt. Ganske enkelt fordi vi hadde opplysninger om at hun var på vei ut, sier Blom. - Totalt tre personer i selskapet er siktet, sier Blom og legger til at PST har grunn til å tro at noen av dem er i Kina.

- Innehaver av selskapet, en annen person av kinesisk opphav, og kvinnen er siktet, sier Blom. Pågripelsen av kvinnen gikk stille for seg, sier politiadvokaten. - Hun ble, etter mye om og men, transportert ned til Oslo - og har via forsvarer kommunisert at hun samtykker til kontorforretning, sier Blom og legger til at han nettopp har mottatt kjennelsen. - I den innledende fasen er det flyktige, digitale bevis som må tas ned, sier han om bevisene PST sikrer.

PST har beslaglagt en container med en mobil satellittmottaker på 22 tonn. Satellittmottakeren ble beslaglagt i Oslo havn 17. april. Ifølge Blom skal satellittmottakeren ikke være særlig egnet for å ta ned værdata. - Vi mener en statlig aktør står bak, under dekke av å være et norskregistrert firma som igjen er eid i Singapore, sier Blom.

- Dette selskapet fungerer som dekke for en egentlig nokså dårlig tilslørt operasjon for å få opp en satellittmottaker i nordområdene. ANDØYA SPACE: På Andøya driver også Andøya Space. Torsdag uttalte direktør Ketil Olsen at de ikke hadde kjennskap til pågripelsen før den fant sted.

Foto: Simon Fischer / Isar Aerospace / handout / NTB - Antennen slik den står, framstår å være lovlig, men det er altså bruken eller tiltenkt bruk som gjør dette straffbart, sier Blom og presiserer at det altså er snakk om et forsøk. - Det er mulig satellitten kan ta ned værdata, men den kan også ta ned andre data vi ikke ønsker den skal kunne ta, legger han til.

- For krillen er vanligvis å fange kommersielt i Sørishavet, sier politiadvokaten





dagbladet / 🏆 2. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PST Spionasje Kina Satellittmottaker Andøya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PST pågriper kinesisk kvinne for spionasje på AndøyaPolitiets sikkerhetstjeneste har avdekket et forsøk på å etablere en ulovlig satellittmottaker i Norge som skulle tjene kinesiske interesser.

Read more »

Kinesisk kvinne siktet for grov etterretningsvirksomhet mot norske statshemmeligheterPST har avdekket et omfattende forsøk på spionasje hvor en kinesisk statsborger er pågrepet for å ha medvirket til ulovlig innsamling av data via satellittmottakere på Andøya og Otta.

Read more »

PST avslører omfattende kinesisk spionasjeforsøk i NorgePST har gjennomført ransakinger og beslaglagt satellittutstyr etter mistanke om at et norsk selskap fungerte som dekke for kinesisk etterretning på Andøya.

Read more »

Kinesisk kvinne pågrepet for spionasje på AndøyaEn kinesisk kvinne er pågrepet og siktet for medvirkning til grov etterretningsvirksomhet etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ransaket to hus, ett på Otta og ett på Andøya, hvor en kinesisk statlig aktør skal ha forsøkt å etablere en mottaker for satellittnedlasting. En mann fra Singapore forteller til VG at han ble kontaktet av en kinesisk venn i Singapore som ønsket å gjøre forretninger i Norge, og at han ble tilbudt et hus på Andøya til en leiepris på 60.000 kroner.

Read more »