Kinesisk statsborger fengslet i fire uker for spionasje i Bodø

Det var fredag 15. mai at den kinesiske statsborgeren ble pågrepet av politiet i Bodø. Han ble framstilt for varetektsfengsling i Salten og Lofoten tingrett og fengslet i fire uker. Bunker-området ved Rishaugen var sperret av over et enda større område tirsdag. Ungdommene som var i området før pågripelsen fortalte om å se kvister, ferske epler, sovepose, madrass, utstyr for å leve ute i naturen, og at det så ut som noen bodde der. Politiet mener at den kinesiske statsborgeren skal ha oppholdt seg med formål om å samle informasjon fra trafikken i luften og på land.

Det var fredag 15. mai at den kinesiske statsborgeren ble pågrepet av politiet i Bodø . Tidlig 17. mai ble han framstilt for varetektsfengsling i Salten og Lofoten tingrett – og fengslet i fire uker.

Mandag overtok Politiets sikkerhetstjeneste (PST) formelt over etterforskningen fra Nordland politidistrikt. Bunker-området ved Rishaugen var sperret av over et enda større område tirsdag. Få dager før pågripelsen var flere ungdommer innom den omtalte bunkeren, som ligger kun ti meter fra det høye gjerdet med skilt som advarer mot at dette er Forsvarets område. Der mener politiet at den kinesiske statsborgeren skal ha oppholdt seg med formål om å samle informasjon fra trafikken i luften og på land.

Hovedporten til Forsvarets base i Bodø er bare et steinkast unna. – Vi ble vettskremtAvisa Nordland har snakket med ungdommene som var i området tirsdag og onsdag før pågripelsen. – Vi var og så på fly, sier den ene tenåringen til AN. Les også: Eks-spionen er ikke overrasket etter pågripelsen i Bodø: – Blir tatt med buksa nede De flyinteresserte bruker å stå oppå bunkeren som ligger i området for å få med seg flybevegelsene.

Da de gikk på stien forbi den aktuelle bunkeren oppdaget de noe de ikke hadde sett før: – Vi så kvister og ferske epler. Så da ble vi litt nysgjerrige. Da de tok bunkeren i nærmere øyesyn, så de enda mer: – Det hengte sko og klær på tørk. Det var tre forskjellige skotyper, blant annet to nye Hoka-sko.

Men de fikk fort fart på seg: – Noen stakk en pinne fram og beveget den. Da ble vi vettskremt og løp til City Nord. Dagen etterpå – 48 timer før den spionsiktede ble pågrepet – returnerte ungdommene, nå med flere i følget. – Sjokkert– Da ser vi at det er kommet ei dyne der og at det ligger en lang, grønn presenning litt lenger inn, forklarer en av de og fortsetter: – Vi tar ned to mursteiner.

Da ser vi både sovepose og madrass, samt utstyr for å leve ute i naturen. Det var både øl og Pringles der, og det så ut som det var noen som bodde der. Vi trodde kanskje det var en hjemløs. Men dagen etterpå var det ingen «hjemme», forteller de og fortsetter: – Vinduene var blokkert med mursteiner og bunkeren var dekket med enda mer trær og kvister dagen etterpå.

Da var det nye gjenstander, som dyner. Et par sko var i bruk. Det var ekstremt mange vannflasker og det rant dråper fra taket som ble samlet opp i bokser. Spionsiktet kineser ble pågrepet i Bodø.

De så aldri noen personer der inne. Da de to dager senere leste om at en kinesisk statsborger fikk de seg en overraskelse: – Vi ble veldig sjokkert. Vi så på bildene og det var nøyaktig samme plass. Les også: Spionsiktet kvinne ble pågrepet på Andøya – totalt tre personer er siktet.

Guttene varslet ikke politiet, men ga beskjed om hva de hadde sett til både foreldre og andre kjentfolk. AN er kjent med at politiet ble tipset av publikum om den utenlandske beboeren





Nettavisen / 🏆 1. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kinesisk Statsborger Bodø Spionasje PST Forsvarets Område Flybevegelser Epler Sovepose Madrass Utstyr Hoka-Sko Pringles Vannflasker Dråper Bunker-Område Gjerd Skilt PST Politiet Tips Publisert Avisa Nordland Bodø Spionasje PST Forsvarets Område Flybevegelser Epler Sovepose Madrass Utstyr Hoka-Sko Pringles Vannflasker Dråper Bunker-Område Gjerd Skilt PST Politiet Tips Publisert Avisa Nordland

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »

Algoritmene er like skadelige for 16-åringen som for 13-åringenHvis vi ikke bygger alternativer, lar vi det bli som det er.

Read more »