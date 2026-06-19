Kirsti Sparboe (80) er død

Den norske sangerinnen og underholdningsartisten Kirsti Sparboe har gått bort, ifølge familien. Hun døde stille på et sykehus i natt. Sparboe var en kjent figur i norsk musikk og underholdning i flere tiår, og har gjort seg et navn gjennom sine mange melodi grand Prix-seirer og en lang karriere i teater, film og TV. Kulturlivet har mistet en av sine store.

Kirsti Sparboe , en av Norge s mest kjente underholdningsartister gjennom tidene, er død . Ifølge barnebarnet Caroline Sparboe (23), som talte på vegne av familien, sovnet hun stille inn på et sykehus i natt.

Det er en stor sorg for familien og mange som kjente henne. Caroline beskriver mormor som et forbilde og forteller at de sto henne veldig nær. Kirsti Sparboe hadde en lang og variert karriere som spant over mer enn fem tiår, og hun vil bli husket som en ekte gledesspreder for generasjoner av norskere. Hun er aller mest kjent for sine她的手 (?

). Hun vant Melodi Grand Prix hele fire ganger, i 1965, 1967, 1968 og 1969, noe som er en rekord som hun deler med Jahn Teigen. I 1969 vant hun med den++++





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