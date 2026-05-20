Kistefos ender opp med 7,36 prosent av Axactor etter omstridt emisjon

Christen Sveaas' investeringsselskaper Kistefos og Kistefos Investment ender opp med en eierandel på 7,36 prosent i Axactor etter den omstridte emisjonen fra slutten av april.

Det ble hentet 200 millioner euro ved utstedelse av 466 millioner aksjer til kurs 4,70 kroner. Forvalteren Fortress Investment Group, som ikke var aksjonær fra før, fikk tildelt 235,7 millioner aksjer, mens største aksjonær John Fredriksen via Geveran Trading fikk tildelt 121,7 millioner aksjer. Styrelederen fikk én million aksjer. Av 466.063.829 nyutstedte aksjer ble disse tre tildelt 358.466.833.

Av den gjenværende potten i denne emisjonen på 107,6 millioner aksjer ender Kistefos opp med totalt 56,5 millioner aksjer som vil bli gjort opp i terminer, tilsvarende 7,36 prosent av selskapet. Kistefos og Kistefos Investment er ikke synlige på aksjonærlistene før emisjonen, men en tredje Sveaas-relatert enhet, Stiftelsen Kistefos-Museets Driftsfond, satt med tre millioner aksjer før emisjonen, tilsvarende 0,99 prosent av selskapet.

Finansavisen har spurt Axactor om de to andre Kistefos-selskapene hadde terminer utenfor aksjonærlistene og under flaggegrensene, men har ikke fått svar. De over 7.000 småaksjonærene som satt med Axactor-aksjer, fikk ikke delta i denne delen av emisjonen, men ble i stedet henvist til en separat reparasjonsemisjon begrenset til totalt 20 millioner euro.

Økningen fra Kistefos kommer midt i en aksjonærkonflikt, hvor investor Martin Nagell har samlet over 60 medaksjonærer som krever gransking av styre og ledelse, og mener emisjonen til 4,70 kroner — 30 prosent under børskursen da den ble annonsert — var urimelig overfor eksisterende aksjonærer. Nagell klager ikke bare på at emisjonen ble gjort til en lav kurs i forhold til børskurs, men også i forhold til bokført egenkapital i Axactor.

Investoren angriper særlig at Geveran, gjennom å bli tildelt 26 prosent av emisjonen til rabattert kurs ble forfordelt i forhold til øvrige aksjonærer. Nagell mener Fredriksen dermed fikk en urimelig fordel på andre aksjonærers bekostning. Axactor-kursen stupte etter at selskapet mellom dobler og tredobler antallet aksjer gjennom rettet emisjon til dumpingkurs. Sjefen mener aksjonærene skal tjene på det «over tid».

John Fredriksen og Fortress fikk kjøpe aksjer til massiv underkurs. Nå raser medaksjonærer, og krever ekstraordinær generalforsamling for å starte gransking av styre og ledelse





