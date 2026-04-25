Kiwi lokker med tilbud – men glemmer å nevne det billigste alternativet

Kiwi reklamerer med Coca-Cola Zero tilbud, men eksperter advarer om at et enda bedre tilbud finnes i butikken. Sjekk alltid literprisen, oppfordrer de.

Privatøkonom Lene Drange påpeker at tilbud ofte kan fremstå mer attraktive enn de egentlig er, og illustrerer dette med et eksempel fra Kiwi . Kiwi reklamerer med en «value pack» på Coca-Cola Zero i sin tilbudsavis, hvor 4 x 1,5 liter selges for 82,90 kroner, tilsvarende en literpris på 13,82 kroner.

Imidlertid finnes det i butikken et annet tilbud, en «mega value»-pakning med 6 x 1,5 liter til 89 kroner, som gir en betydelig lavere literpris på 9,89 kroner. Forskjellen i pris mellom de to pakkene er kun seks kroner, men dette tilsvarer en besparelse på nesten 3 kroner per flaske ved å velge sekspakningen. Dette betyr at man får to ekstra flasker for en minimal tilleggskostnad.

Literprisen for firepakningen er 20,75 kroner per flaske, mens sekspakningen koster kun 14,83 kroner per flaske, noe som representerer en prisforskjell på omtrent 29 prosent. Drange kritiserer måten tilbudet presenteres på, og understreker at begreper som «value deal» skaper et inntrykk av verdi uten å gi et fullstendig bilde av prissituasjonen. Hun påpeker at et bedre tilbud er tilgjengelig i samme butikk, men er mindre synlig for kundene.

Rune Kaino Nikolaisen, kjent som «Gjerrigknarken», deler Dranges bekymring og uttrykker frustrasjon over manglende tillit til dagligvarekjedene. Han mener det er nesten umulig for forbrukerne å stole på tilbudsaviser, da de ofte er utformet for å villede. Nikolaisen fremhever at mange forbrukere planlegger handelen hjemmefra basert på tilbudsavisen, og dermed risikerer å betale mer enn nødvendig hvis de ikke sjekker prisene i butikken. Han advarer mot å blindt stole på kampanjemerking og oppfordrer til å sammenligne priser nøye.

Nikolaisen er kritisk til at dagligvarekjedene, og spesielt Kiwi i dette tilfellet, ikke har forbrukernes interesser for øye, men primært er opptatt av å maksimere sin egen fortjeneste. Han mener at vareplasseringen også kan være strategisk utformet for å forvirre kundene og få dem til å velge dyrere alternativer. Begge ekspertene gir samme råd: Sjekk alltid literprisen før du handler. Drange understreker viktigheten av å ikke stole blindt på «tilbud» og å undersøke alternative pakningsstørrelser.

Hun anbefaler å ta seg tid til å sammenligne priser og enhetspriser, selv om det krever litt ekstra innsats. Nikolaisen går enda lenger og mener at man må være skeptisk til dagligvarekjedene og aktivt lete etter de beste prisene. Kiwi forklarer forskjellen i pris ved at 6-pakningen med Coca-Cola Zero var en kampanjevare rundt påsketider og ikke er en del av deres faste vareutvalg.

Kommunikasjonssjef Nora Mile Helgesen opplyser at butikkene kan ha rester igjen etter kampanjeperioden, og disse selges da til samme kampanjepris. Hun understreker at de ikke øker prisen på restvarer etter at kampanjen er over. Nettavisen har funnet pakningen i flere butikker i Oslo-området. Kiwi bekrefter at 6-pakningen er en tidsbegrenset kampanjevare, mens 4-pakningen er tilgjengelig hele året, og at de ikke kan kommentere fremtidige priser eller kampanjer





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Arbeiderpartiet snur: Flertall for å sikre hormoner for overgangsalder på blå reseptMen det skjer neppe med det aller første.

Read more »

Nedgang på Wall StreetSlik går det med de toneangivende indeksene rundt 35 minutter etter åpning:

Read more »

Nedgang på Wall StreetSlik gikk det med de toneangivende indeksene:

Read more »

Regn med køkaos i helge-utfartenSkal du gjennom Oslo med bil i ettermiddag er det bare å stålsette seg!

Read more »

Kiwi med Gilde-grep: Under halv prisKjøper du tre pakker pølser i stedet for to, sparer du 34,80 kroner.

Read more »