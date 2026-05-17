Kjøkkenbenker kan føre til lungeproblemer

En irreversibel lungesykdommen silicose skaper bekymring verden over. Flere land har iverksatt tiltak for å begrense sykdommen, og i Norge satser Arbeidstilsynet ekstra for å forhindre at flere rammes. Sykdommen rammer særlig de som jobber med stein, inkludert de som kutter kvarts til platene som pryder norske kjøkken.

I Canada og Australia blir det omtalt som en ny epidemi. Her i Norge satser Arbeidstilsynet ekstra for å forhindre at flere rammes. For benkeplatene mange nordmenn har hjemme bærer en skjult risiko. Sykdommen det er snakk om er silikose, og den rammer særlig de som jobber med stein - inkludert de som kutter kvarts til platene som pryder norske kjøkken.

Sykdommen kalles ofte steinstøvlunge, der bitte små kvartskrystaller skaper fibrose i lungene. Noe som fører til at lungevevet blir mindre elastisk og opptaket av oksygen blir dårligere. Det finnes ingen kur mot sykdommen. Sprer seg i lungeneI Storbritannia har de registrert over 50 tilfeller og fire dødsfall av den irreversible lungesykdommen.

I Norge er det meldt om 10 slike tilfeller de siste fem årene. Det viser tall fra Arbeidstilsynet som Nettavisen har fått tilgang til. SATSER: Seksjonsleder Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet sier de satser ekstra på å begrense sykdomstilfellene. Sykdommen oppstår særlig blant de som arbeider med «kunstig stein», et komposittprodukt med høyt innhold av ren kvarts, ifølge Store norske leksikon.

Dette finnes særlig i benkeplatene våre. Arbeidstilsynet har satt et særskilt fokus på kvarteksponering blant norske anleggsarbeidere. Tidligere i mai offentliggjorde Storbritannias helsedepartement nye tiltak for å få ned dødstallene. Blant annet iverksatte de totalforbud mot tørrskjæring av konstruert stein.

I Australia er konstruert stein forbudt. Arbeidstilsynet i Norge sier dette ikke er særlig utbredt i norsk industri





