Når elbiler treårige er i bruktmarkedet får du moderne teknologier, stor rekkevidde og fortsatt garanterte nysærligoses. En grundig kartlegging av modeller, priser og hvilke punkter du bør teste før kjøp, viser at du også har rom for forhandlinger, slik NAF forklarer. Unngå vanlige feil: kontroller batteri, brems og lading, og sammenlign priser for å få best mulig tilbud.

I et bilmarked der strømning og bærekraft stadig er i fokus, kan man velge å skifte til en ny elbil og fortsatt finne en pålitelig bil - og spare betydelige penger - ved å kjøpe en treårig bruktmodel.

Når bilens første og mest intensive verditap er utført, er 3‑åringen avbøtret og i løsning har du stadig en nybilgaranti, noe som gjør den til en bærekraftig og økonomisk løsning. Om man ser på de elbilmarkedene der det er vanlig blant forbrukere å kjøpe den først tilgjengelige modellen, er prisvariasjonen stor, og prulating er vanlig. Tre år gamle biler har også en korrelasjon med teknologisk forbedring over tid.

Modeller man finner i butikkene inkluderer Toyota bZ4X, Tesla Model Y, Nissan Ariya, Mercedes‑Benz EQE, BMW iX1, Hyundai Ioniq 6 og Polestar 2. I 2023-sesongen består prispalettet fra litt under 400 000 kroner til et altmioment 600 000 kroner. Prisen gjennomsnittlig avhenger av faktorer som selgerens forventninger, kjørelengde og utstyrsnivå, samt om bilen ble solgt som resultat av leasinggjennomlevering eller fra privatperson.

NAF har gjennomført mangfoldet av nyere bruktelbiler og funnet over 300 Toyota bZ4X‑modeller til salgs, og over 200 Tesla Model Y. Batteriteknologien hos kjøretøyene som er mer enn 50 % av nyvær og som fortsatt er dekket av garantier, er generelt i høyt tempo. De fleste av disse batteriene holder seg langt utover garantitiden og leverer stadig pålitelig rekkevidde under realistiske forhold. Men å kjøpe en 3‑årig el‑bil er mer enn bare å se på prisen.

Det er den beste tilnærmingen å forberede seg med en aktiv sjekk av bilens helhetlige tilstand, spesielt batteri. Batteriet har ikke nødvendigvis tapt mye av kapasiteten, men det er viktig å få gjennomført en batteritest før du krysser kjøpsgrensen. Sjekk ladesystemet, laderport og ladekabler for eventuelle sprekker eller skader. Det er uvanlig, men viktig å vite hvor mye bilen har blitt hurtigladet, da iyonenergi kan belaste batteriet.

Et annet kritisk punkt er bremsene, som på elbiler ofte bremser av seg selv. Det fører ofte til rust på bremseskivene, spesielt på vinteren eller i saltet før sommeren. En grundig inspeksjon av bremsene vil bidra til å forhindre uventede ulykker eller ekstrautgifter. Når du skal kjøpe, er det klokt å sammenligne bilen med andre tilsynelatende like elbiler for å få et korrekt prisnivå.

NAF anbefaler å forhandle med selger, ettersom mange selgere legger inn litt prutningsmargin. Kim, en erfaren bilforhandler, forteller at selgere ofte markedsfører bilen til 10 - 15 % høyere enn hva de vil selge for, og dermed gir forhandlere en mulighet for å redusere prisen. Du kan også fremmede på lading, men de fleste selgere vil være villig til å justere prisen når anså å være i tide kultif josfor.

En ny vaster like la de to viktigste faktorene for en vellykket nyansaksjon: Sjekk aktuell ladehistorikk og er og husk å be om dokumentasjon på batteriets stående tilstander. For ekstra trygghet anbefaler NAF en kilde fra verksted eller forhandler om å få en grundig teknisk sjekk av bilen.

