Kjøpte bolig uten feil: Boligen erklært helsefarlig og ubeboelig

Familien Gathe ble overrasket da de overtok drømmebilen i Oslo. Den eneste planlagte oppussingen var å endre gulvet. Etter overtakelsen fant de store mengder museekskrementer og nøtteskall. Ved vegg og himling dukket det opp feil som kravet til innsetting. Etter en heftig budrunde ble boligen solgt for 8,9 millioner, men den kan endelig ikke bo fritt i 1,5 år.

Bolig en jeg har kjøpt erklært helsefarlig og ubeboelig. Rett etter overtakelse ble det funnet grove skjulte feil og mangler, så hele leiligheten må rives og bygges opp på nytt, sier Elisabeth Gathe til Nettavisen.

Hustrabatter for det. Planen var å bytte gulv og sette opp en lettvegg, for så å flytte rett inn med barna hennes, rundt en måned etter overtakelse. Ifølge tilstandsrapporten var det ingen feil eller mangler med boligen som krevde utbedring, annet enn normal slitasje på gulv og overflater. Det startet med at vi fjernet gulvet og fant vann liggende under fuktsperren.

Jeg skulle etablere et soverom til. Da vegg og himling ble åpnet opp dukket det opp flere og flere feil, forteller Gathe





