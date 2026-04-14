Kjærlighet på spekteret-paret Abbey og David går hver sin vei

Realitystjernene Abbey Romeo og David Isaacman, kjent fra den populære Netflix-serien «Kjærlighet på spekteret», har avsluttet forholdet sitt. Nyheten ble bekreftet av paret selv etter nesten fem år sammen.

Lytt til saken Kortversjonen Oppsummeringen er laget med kunstig intelligens og kvalitetssikret av VGs journalister. Vis mer De amerikanske realitystjernene har sjarmert TV-seere over hele kloden gjennom Kjærlighet på spekteret, den norske tittelen for «Love on the Spectrum». Kjærlighet på spekteret er en dokumentarserie som følger personer på autismespekteret, en fellesbetegnelse for ulike utviklingsforstyrrelser i nervesystemet. Serien skildrer deres søken etter kjærligheten, og har rørt seere verden over med sine ærlige og hjertevarme skildringer. Abbey Romeo og David Isaacman var et av de mest populære parene i den første sesongen, og de har vært sammen lengst i serien. Autisme Kilder: Helsenorge og Autismeforeningen Vis mer

I den ferskeste sesongen, som nylig hadde premiere på Netflix, fulgte vi fortsatt Abbey og David som et par. Men dessverre, etter nesten fem år sammen, har forholdet nå tatt slutt. Nyheten ble først rapportert i forrige uke av flere medier, basert på anonyme kilder. I helgen bekreftet paret selv bruddet. Abbey, David og deres familier uttalte i en felles erklæring til People at de har satt pris på tiden sammen og at de har utviklet seg i forskjellige retninger. De har bestemt seg for å gå hver sin vei, men vil fortsette å være venner og ønsker hverandre lykke til i fremtiden.

Abbey og David hadde sin første date på San Diego Zoo Safari Park 12. juli 2021. I sesong fire uttrykte Abbey at hun ikke følte seg klar for ekteskap, og hun nevnte at hun ikke ønsket å havne i samme situasjon som moren sin. Paret feiret sin fireårsdag i juli 2025 da de returnerte til San Diego Zoo. Abbey delte sist en video av David på Instagram i desember 2025, da de besøkte Universal Studios.

Serien har gjentatte ganger klatret til toppen av Netflix' topp-ti-lister verden over. Kjærlighet på spekteret har også mottatt anerkjennelse og flere priser, inkludert prestisjetunge Emmy-statuetter, blant annet for «fremragende ikke-manusbaserte realityprogram». Serien har blitt rost for sin varmhjertede og innsiktsfulle tilnærming til temaet kjærlighet og forhold. VGs Benjamin Brekken skrev i sin serietips-spalte i 2024 at «Seriene er noe av det fineste, varmeste og morsomste jeg har sett på TV de siste ti årene». Serien har virkelig berørt mange hjerter og fått frem viktige temaer rundt aksept og forståelse.

Kjærlighet på spekteret har ikke bare underholdt, men også bidratt til å øke bevisstheten rundt autisme og utfordringene og gledene som følger med å navigere kjærlighetslivet som person på spekteret. De to hovedpersonene, Abbey og David, har spilt en viktig rolle i å vise verden at kjærlighet kan blomstre på tvers av alle grenser og utfordringer. Deres historie har inspirert mange seere og vist hvor viktig det er med aksept, forståelse og tålmodighet i et forhold. Det er trist å se at forholdet tok slutt, men begge ser ut til å ha bevart et vennskap, noe som viser modenhet og respekt for hverandre. Serien fortsetter å være en favoritt for mange, og seerne vil nok følge med på hva fremtiden bringer for Abbey og David.





