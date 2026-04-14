Kjærlighetssagaen til Abbey og David: Realityparet fra 'Love on the Spectrum' går hver sin vei

Et av de mest populære parene fra Netflix-serien 'Love on the Spectrum' har valgt å avslutte forholdet. Dokumentarserien følger personer med autisme i jakten på kjærlighet. Les om bruddet og seriens suksess.

De amerikanske realitystjernene har trollbundet TV-seere over hele verden gjennom «Love on the Spectrum» – eller «Kjærlighet på spekteret» på norsk. «Love on the Spectrum» er en dokumentarserie som følger personer med autismespekterforstyrrelser mens de søker etter kjærligheten. Abbey Romeo og David Isaacman fant hverandre i den første av hittil fire sesonger, og de er paret som har holdt sammen lengst i serien.

Autisme Kilder: Helsenorge og Autismeforeningen

I den nyeste sesongen, som nylig hadde premiere på Netflix, var de to fortsatt et par. Men forholdet tok nylig slutt, rapporterte flere medier forrige uke, basert på opplysninger fra anonyme kilder. I helgen ble nyheten bekreftet av paret selv.

«Abbey og David har tilbrakt fire og et halvt år sammen og setter stor pris på tiden de delte og hverandre,» forteller Abbey Romeo, David Isaacman og deres familier i en felles uttalelse til People. «På det nåværende tidspunkt ønsker de forskjellige ting og har bestemt seg for å gå hver sin vei. Men de forblir venner og ønsker hverandre det beste,» heter det videre i kunngjøringen.

Abbey og David hadde sin første date på San Diego Zoo Safari Park 12. juli 2021. I sesong fire uttrykker Abbey overfor produsentene at «ingen av oss er klare til å gifte oss», men at de føler de allerede er gift i hjertene sine. «Jeg vil ikke være en skilt kvinne, som mammaen min, så derfor vil jeg ikke forhaste meg,» sier Abbey.

Paret feiret sin fireårsdag i juli 2025 da de besøkte San Diego Zoo. Abbey delte sist en video av David på Instagram i desember 2025, da de var på Universal Studios.

Serien har gjentatte ganger klatret opp på topp-ti-listen på strømmetjenesten globalt. «Love on the Spectrum» har i tillegg vunnet flere prestisjetunge EMMY-priser, inkludert for «fremragende ikke-manusbaserte realityprogram». «Seriene er noe av det fineste, varmeste og morsomste jeg har sett på TV de siste ti årene,» skrev VGs Benjamin Brekken i sin serietips-spalte i 2024.

Dette programmet har ikke bare underholdt, men også bidratt til å øke bevisstheten og forståelsen for autismespekterforstyrrelser. Serien gir et unikt innblikk i livene til personer på spekteret, og viser både utfordringene og gledene ved å navigere i et samfunn som ikke alltid er tilrettelagt for deres behov. Gjennom ærlige og rørende skildringer har «Love on the Spectrum» klart å berøre publikum over hele verden, og skapt en plattform for åpenhet og aksept





