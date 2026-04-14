Kjøttdeig-mangel: Butikker sliter med å skaffe nok norsk storfekjøtt

Flere butikker i Stavanger-regionen opplever mangel på norsk kjøttdeig av storfe, noe som fører til økt import. Tilgangen på norsk slakt er anstrengt, og reguleringslagrene er tomme. Eksperter forventer en bedring fram mot sommeren.

Butikkene i regionen opplever for tiden utfordringer med å sikre tilstrekkelig tilgang på kjøttdeig av storfe, noe som fører til økt import av denne essensielle råvaren. Flere dagligvarebutikker i Stavanger og omegn har rapportert om mangel på norskprodusert storfe kjøttdeig , og forbrukerne møtes nå oftere av hyller som enten er tomme eller fylt med importerte alternativer. Aftenbladet har foretatt en rundspørring blant flere butikker i området, og funnene er tydelige: tilgangen på norsk storfeslakt er begrenset, og mange butikker sliter med å opprettholde et tilfredsstillende utvalg.

Denne situasjonen skaper bekymring både for butikkene selv og for forbrukerne, som ønsker å handle norskproduserte matvarer av høy kvalitet. Mangelen på norsk kjøttdeig skyldes flere faktorer, inkludert en nedgang i slakting av storfe i perioden før påske. I tillegg er reguleringslagrene for storfe, som normalt skulle ha supplert markedet med norsk slakt, nå tomme. Dette bidrar til å forsterke utfordringene med å dekke etterspørselen etter kjøttdeig. Import av storfe har derfor blitt en nødvendighet for å sikre at forbrukerne fortsatt kan få tak i denne populære matvaren. Store butikkjeder bekrefter overfor pressen at de har vært nødt til å øke importen for å møte behovet.

Situasjonen illustrerer kompleksiteten i den norske matvareforsyningskjeden og viktigheten av å balansere tilbud og etterspørsel. Statistikk fra Norsk egg- og kjøttråvare bekrefter også tendensen med økt import. Tallene for februar i år viser en betydelig økning i importen av storfe sammenlignet med tidligere år. Hele 2575 tonn storfe ble importert i februar, mens tilsvarende tall for samme måned i 2023 og 2024 var henholdsvis 689 og 742 tonn. Dette representerer en betydelig økning, og illustrerer den pressede situasjonen som butikkene står overfor.

Importen kommer hovedsakelig fra land som er i stand til å levere store mengder kjøttdeig. Denne økningen i importen kan ha flere konsekvenser. For det første kan det påvirke prisene på kjøttdeig i butikkene, avhengig av prisene på importmarkedet. For det andre kan det påvirke forbrukernes preferanser, dersom de blir vant til å kjøpe importert kjøttdeig. Og for det tredje kan det ha konsekvenser for norske bønder, som kan oppleve redusert etterspørsel etter sitt storfekjøtt. Mens norske bønder gjerne ønsker å produsere mer, har de blitt møtt med utfordringer som reduserte slaktetider og andre ting som har ført til et mindre tilbud.

Denne situasjonen understreker behovet for en helhetlig tilnærming til matvareproduksjon og -forsyning, hvor hensynet til både forbrukere, produsenter og miljøet tas i betraktning. Det er viktig å finne en balanse som sikrer en bærekraftig produksjon av norsk storfekjøtt samtidig som forbrukernes behov blir dekket. Til tross for de nåværende utfordringene, er det håp om at situasjonen vil bedre seg fram mot sommeren. Representanter fra Nortura, en av de største aktørene i kjøttbransjen, forventer en gradvis bedring i tilgangen på norsk storfeslakt i løpet av de kommende månedene.

Dette er gode nyheter for både butikkene og forbrukerne. Det er ventet at slakting av storfe vil ta seg opp igjen, og at reguleringslagrene vil fylles opp. I tillegg kan det være faktorer som sesongmessige endringer i etterspørselen etter kjøttdeig som spiller inn. Sommeren er tradisjonelt en periode med økt etterspørsel etter grillmat, og det er derfor viktig å sikre tilstrekkelig tilgang på kjøttdeig. Frem til den forventede bedringen, vil butikkene fortsette å jobbe for å sikre tilstrekkelig tilbud av kjøttdeig, enten gjennom import eller ved å utnytte eksisterende lagre.

Forbrukerne oppfordres til å være tålmodige og forståelsesfulle i denne perioden, og til å vurdere alternativer dersom norsk kjøttdeig ikke er tilgjengelig. Denne situasjonen minner oss om viktigheten av å støtte lokal matproduksjon og å være bevisste på hvor maten vår kommer fra. Det er også viktig å huske at det finnes mange andre alternativer til kjøttdeig, som kylling, fisk og vegetariske produkter, som kan være like smakfulle og næringsrike.





