Ut fra dette ligger alt til rette for at statsminister Støre vil gå på nye nederlag i Stortinget når revidert nasjonalbudsjett skal behandles. Alle de fire støttepartiene på rødgrønn side, som slett ikke er så støttende lenger, har for lengst fremmet krav om Hva de vil ha igjennom i budsjettet. Med støtte fra partier på den borgerlige siden i ulike saker, kan det lett bli dannet nye flertall mot regjeringen. Nye nederlag i Stortinget står i kø for regjeringen. Men for Støre synes det som at det å bli sittende er det viktigste. Toleransen for nederlag er dermed stor for Jonas Gahr Støre.

Kjeld-Magne Rystad Siviløkonom med lang erfaring fra finansbransjen og investeringsvirksomhet skriver om offentlig pengebruk, politikk og hvordan makten ter seg. Kraftig økning i statens inntekter og at regjeringen legger opp til å bruke mindre oljepenger, lover ikke godt for stortingsbehandlingen av dette budsjettet.

I Stortinget står regjeringen svakt. Akkurat slik er det med avgiftslettelsene på bensin og diesel også. Staten tjener veldig mye mer på prisoppgangen på olje og gass, enn det som gis tilbake som avgiftslettelser. Strømstøtten er slettes ingen belastning for statens økonomi, slik det av og til fremstilles som.

Strømstøtte innebærer egentlig bare at staten gir en del av sine økte inntekter fra strømtilbake til befolkningen. Når strømprisen stiger, havner det meste av økningen rett i statskassen fordi staten er den største strømprodusenten og i tillegg tar inn store skatter og avgifter fra strømproduksjonen i landet. Og i tillegg øker også utbyttene staten mottar fra statseide selskaper.





