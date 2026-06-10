Kjendiser feiret sommeren på Elles årlige fest på Ambassaden

Motemagasinet Elle arrangerte sin årlige sommerfest på Ambassaden i Oslo, hvor mange norske kjendiser møtte opp. Fredrik Solvang snakket om friheten i den nye hverdagen sin, Alexandra Joner avslørte prisen på festkjolen, og flere delte sommerplanene sine. Les mer om hva kjendisene sa om kjærlighet, ferier og økonomiske overraskelser.

Onsdag kveld inviterte motemagasinet Elle til sin årlige sommerfest, og dette årets arrangement fant sted på Ambassaden på Solli plass i Oslo. En rekke norske kjendiser og profiler hadde møtt opp for å feire sommaren.

Blant gjestene var tidligere Debatten-programleder Fredrik Solvang, som for ett år siden abonnerte seg som programleder etter flere år i rollen. Han uttrykte lettelse over den nye hverdagen og sa at det var befriende å slippe følge med på nyhetsbildet døgnet rundt og være en slave av kommentarfeltene. Alexandra Joner, som ble mor for to måneder siden, hadde fått barnefri til festen. Hun avslørte at festlooken kostet 15.000 kroner, noe hun fant dyrt, men likevel verdt det.

Ekteparet Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard fortalte at kjærligheten fortsatt blomstrer og at de planlegger en sommerferie til Spania, Hellas og Sverige. Prinsesse Märtha Louise var tilbakeholden med sommerplanene, men uttrykte entusiasme for sol og saltvann. Isabelle Ringnes snakket om at hun var litt sliten etter hektiske uker, men nøt stemningen på festen.

Christine Dancke valgte en kjole fra Entire Studios og sa at hun normalt kan bruke den til stranden, arbeidet eller en rød løper, men hun oppdaget at oppussingsprosjektet hun hadde planlagt ble vanvittig dyrt - alt koster minst 30.000 kroner, sa hun. Influencer Sebastian Solberg fortalte at sommeren blir delt mellom tid med barna og en tur til Marbella sammen med venner. Han gledet seg til det som han kalte et 'dritthyggelig' event.

Karianne Vilde Spetalen var også til stede i en kjole fra Self-Portrait. Festen til Venstre viste en mengde kjendiser som nøt sommerstemning, delte planer og avslørte både glade nyheter og utfordringer med økonomi og oppussing. Arrangementet var en klassisk sommerfest med mote, sosial samvær og en mulighet for pressen å få et innblikk i kjendisenes private liv og planer for den kommende sesongen





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