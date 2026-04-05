Kjernekraft i Norge: En kompleks energiløsning for fremtiden

Institutt for energiteknikk (IFE) analyserer kjernekraftens rolle i fremtidens energisystem i Norge, og peker på utfordringer knyttet til teknologi, økonomi og plassering. Debatten om kjernekraft er ofte forenklet, og IFE fremhever behovet for en helhetlig vurdering av energisystemet.

Avdelingsleder, Institutt for energiteknikk (IFE) fremhever kjernekraft som en langsiktig energiløsning med betydelige konsekvenser. Debatten om kjernekraft er ofte forenklet, og analytikere peker på at teknologien neppe vil være operativ før tidligst på 2040-tallet. Kjernekraftutvalgets utredning skal legges frem, men debatten har vært preget av sterke meninger og interesser, uten en helhetlig vurdering av energisystemet.

Et offentlig utvalg konkluderte tidligere med at kjernekraft i prinsippet var mulig, under forutsetning av svært strenge sikkerhetskrav og håndtering av radioaktivt avfall. Dette ble ikke fulgt opp politisk tidlig på 1980-tallet, delvis på grunn av folkelig motstand og tilgang på vannkraft, samt Tsjernobyl-ulykken i 1986, som ytterligere svekket interessen for kjernekraft. \I dagens energilandskap er rammene endret. Norge er integrert i det europeiske kraftmarkedet, samtidig som landet har ambisjoner om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Økt etterspørsel etter strøm, drevet av elektrifisering av industri og transport, samt veksten av nye industrier som datasentre, har ført til at små modulære reaktorer (SMR) har blitt fremhevet som en mulig løsning. Men SMR er ikke en enkelt teknologi, men en rekke ulike konsepter med varierende modenhet og tekniske løsninger. Ingen av disse er kommersielt tilgjengelige i dag. Kjernekraftdebatten handler om mer enn bare teknologi, men også om timing. Norge trenger utslippsfri strøm nå og i fremtiden, for å kutte utslipp og sikre konkurransedyktige rammevilkår for industrien. Men kjernekraft er ikke en rask løsning. Faglige vurderinger tilsier at et kjernekraftverk neppe vil være klart før tidligst på 2040-tallet, på grunn av teknologisk modenhet, nasjonale rammeverk og internasjonale føringer. \Hvis kjernekraft skulle bli en realitet i Norge, vil energisystemet i både Norge og Europa trolig ha endret seg betydelig, med mer vind- og solkraft og et mer utbygd nett. Dersom norske havvindambisjoner realiseres, er det heller ikke sikkert at behovet for ytterligere strømproduksjon vil være det samme. Analyse fra Institutt for energiteknikk (IFE) viser at kjernekraft handler om mer enn bare mer strøm, men om hvordan hele kraftsystemet påvirkes. Utbygging av kjernekraft kan svekke lønnsomheten i annen kraftproduksjon, som havvind. Signaler om kjernekraft kan dermed bidra til å utsette investeringer i strømproduksjon som Norge har behov for i dag. Kjernekraftens lønnsomhet kan ikke vurderes isolert. Den avhenger av investeringskostnadene, utviklingen i fornybar energi, industriens etterspørsel etter strøm og det europeiske kraftmarkedet. Selv med gunstige forutsetninger er lønnsomheten utfordrende. Analyser viser at flere kjernekraftverk raskt undergraver hverandres lønnsomhet. Kostnadene for eksisterende anlegg i Finland og Frankrike er høye. Med umoden SMR-teknologi og mangel på erfaring med kjernekraftutbygging i Norge, er det lite som tilsier at Norge vil kunne bygge billigere. Analyser antyder at rundt 10.000 euro pr. kW kan gi lønnsomhet, men da bare for en enkelt SMR-modul på om lag 300 MW. Men selv da fremstår et fåtall små kjernekraftverk som lite samfunnsøkonomisk rasjonelt, særlig når kjernekraft også forutsetter nye regelverk, strengere sikkerhetskrav og langsiktig ansvar for radioaktivt avfall. Dersom investeringskostnadene presses ned mot rundt 6000 euro pr. kW, viser analysene lønnsomhet for et større omfang av kjernekraft, men dette kostnadsnivået fremstår som lite realistisk mot 2040 til 2050, gitt dagens teknologiske modenhet. Dersom kjernekraft likevel skulle bli aktuelt i Norge, viser analysene at de beste plasseringene for anleggene er på Østlandet eller Sørlandet, i tilknytning til utenlandskablene, noe som ikke stemmer overens med lokaliseringen som foretrekkes av flere kommuner som i dag er positive til kjernekraft





Kjernekraft SMR Energipolitikk Fornybar Energi Kraftmarked

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hva skal vi leve av i energilandet Norge?Etter mer enn to år i dvale på grunn av manglende nettkapasitet, fikk et av Mo Industriparks største og nyeste fabrikkbygg nylig tildelt nettkapasitet på 50 MW fra Statnett.

Irak til VM etter seier over Bolivia – Møter Norge i gruppespilletIrak kvalifiserte seg til VM etter å ha slått Bolivia 2-1 i playoff. De havner i gruppe med Norge, Frankrike og Senegal. Tor-Kristian Karlsen mener Irak vil satse på kontringsfotball. Marko Farji, som er med i den irakiske troppen, gleder seg til å møte Norge.

Uværet: Jobbes med et nytt farevarselMeteorologisk institutt har varslet at det jobbes med et nytt farevarsel.

