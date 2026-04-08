Kjernekraft på agendaen: Taftøya Industripark og debatt om fremtidens energi

Kommunene Aure og Heim planlegger Taftøya Industripark med kjernekraftverk og industri, mens en ny rapport skal sette fart på debatten om kjernekraftens fremtid i Norge.

Kommunene Aure og Heim har etablert et samarbeid for å stille areal til disposisjon for etablering av et omfattende kraftverk og tilhørende industri. Intensjonen er å utvikle Taftøya Industripark , et prosjekt som skal huse et kjernekraftverk basert på SMR-reaktorer (Small Modular Reactors) med en kapasitet på hele 1500 MW, samt en rekke industrivirksomheter, eksempelvis et avansert datasenter.

Prosjektet er strategisk plassert med tanke på logistikk, og det er planer om å etablere kaianlegg på sjøsiden for å imøtekomme behovet for skipsanløp som vil betjene kjernekraftverket. I tillegg er det vurdert å utnytte fjorden, spesifikt Trondheimsleia, som en kilde til kjølevann for kraftverket, noe som vil kreve infrastruktur for effektiv vannforsyning. Området som grenser ned mot sjøen eies av Relog, et logistikkselskap som er tilknyttet Reitangruppen. Relog har signalisert et ønske om å samarbeide med Trondheimsleia Kjernekraft for å realisere dette ambisiøse prosjektet. Videre er det viktig å nevne at Soonkil Jung, seksjonssjef i Korea Hydro & Nuclear Power, leder den koreanske delegasjonen av kjernekrafteksperter som er involvert i planleggingen. Dette understreker den internasjonale dimensjonen og ekspertisen som er knyttet til prosjektet.\Parallelt med utviklingen av infrastrukturen og planene for Taftøya Industripark, er det en økende interesse og debatt rundt kjernekraftens fremtid i Norge. Kristin Halvorsen, tidligere leder for Sosialistisk Venstreparti (SV) og mangeårig direktør ved Cicero Senter for klimaforskning, vil snart overrekke utvalgets rapport om kjernekraft til energiminister Terje Aasland. Denne presentasjonen forventes å sette ytterligere fart på debatten om kjernekraftens rolle i fremtidens energimiks. Etter overrekkelsen av rapporten er det planlagt en rekke debattmøter for å utforske de ulike aspektene ved kjernekraft, inkludert tekniske, økonomiske og miljømessige konsekvenser. Fornybar Norge, en sentral aktør innen fornybar energi, har allerede invitert til et frokostmøte med fokus på kjernekraft. Dette indikerer et ønske om å fremme en grundig diskusjon om kjernekraftens potensial og utfordringer.\– Jeg synes det er veldig bra at vi nå kommer med en rapport som gir et grundig underlag for debatten om kjernekraft, sier professor og direktør for NTNU Energi, Asgeir Tomasgard, i en kommentar. Tomasgard understreker viktigheten av å ha et solid grunnlag for debatten, og han uttrykker optimisme for at rapporten vil bidra til en mer informert og konstruktiv diskusjon om kjernekraftens plass i fremtidens energilandskap. Utviklingen av Taftøya Industripark og den parallelle debatten om kjernekraftens fremtid i Norge reflekterer en global trend der kjernekraft vurderes som en mulig løsning for å redusere karbonutslipp og sikre en stabil energiforsyning. Kjernekraften tilbyr en lavkarbonkilde og potensielt et svar på behovet for energieffektivitet, men det er også betydelige utfordringer knyttet til sikkerhet, avfallshåndtering og offentlig aksept som må adresseres i den kommende debatten. Det er klart at dette er et tema av stor betydning for både politikk, industri og forskning, og som vil ha en varig innvirkning på Norges energifremtid





