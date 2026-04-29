Kjernekraft vs. vindkraft: Kommunene sier nei til atomavfall mens industrien står på spring

En undersøkelse viser at norske kommuner er skeptiske til å ta imot atomavfall, selv om mange innbyggere foretrekker kjernekraft fremfor vindkraft. Samtidig står norsk industri på spring for å få tilgang til mer kraft for å overleve og vokse. Artikkelen diskuterer de komplekse utfordringene i norsk energipolitikk og behovet for rask handling.

Engasjerte innbyggere foretrekker åpenbart kjernekraft fremfor vindkraft, men samtidig er det få kommuner som er villige til å ta imot lagring av atomavfall. Dette skaper store utfordringer for norsk industri og samfunn.

I desember fikk 22 norske storkommuner brev fra Norsk nukleær dekommisjonering, som har ansvaret for å rydde opp etter reaktorene på Kjeller og i Halden. Kommunene ble bedt om å vurdere om de ønsket å være vertskommuner for atomavfall. Resultatet var slående: 21 av kommunene svarte ikke engang på henvendelsen, mens bare én kommunen bad om mer informasjon. Dette er spesielt merkverdig siden flere av disse kommunene tidligere har avvist vindkraft og argumentert for at kjernekraft er et bedre alternativ.

Men når det kommer til stykket, vil de ikke ta ansvar for avfallet. Dette viser et tydelig mønster i energidebatten i Norge: Vi vil ha mer kraft, men ikke i vårt eget nærområde. Ingenting er konsekvensfritt når det kommer til energi. Vi vil ha billigere strøm, men ikke vindkraft på land, kraftlinjer eller atomavfall.

Resultatet er at beslutninger blir utsatt i håp om å finne en mindre konfliktfylt løsning. Men prokrastinering er aldri en god strategi når det er hastverk. Behovet for mer kraft er ikke teoretisk. For industrien handler det om overlevelse, ikke bare vekst.

Stans i industriell aktivitet og utsettelser av nye prosjekter skjer allerede. Energibehovet er blitt utredt i flere år, men la oss gjenta noen tall: NVE mener vi trenger 30-50 TWh innen 2030. LO og NHO anslår ca 40 TWh, mens DNVs analyser sier 50-70 TWh innen 2050. Hva har vi så oppnådd?

De siste par årene er produksjonen økt med anslagsvis 1-3 TWh. Energi er ikke bare nasjonal politikk, det er storpolitikk. Covid, krigen i Ukraina og spenninger i Iran har ført til energisjokk som tvinger nasjoner til å revurdere energipolitikken. Nå handler det om å redusere sårbarheter og oppnå strategisk autonomi.

Dette krever noe av oss alle. Stortingspolitikere må tørre å ta upopulære valg og stå i vanskelige diskusjoner om areal, natur og prioriteringer. Lokalpolitikere må tørre å stå i uenighet og erkjenne at nasjonale behov noen ganger må veie tungt lokalt. Næringslivet må bli tydeligere i samfunnsdebatten.

Vi kan ikke forvente aksept for økt kraftbruk uten å forklare hvorfor det er nødvendig. Dette handler om arbeidsplasser, eksportinntekter og en lønnsom omstilling til et lavutslippssamfunn. Noen ganger er ting så komplisert at det er fristende å sitte stille i båten. Men fravær av handling er et aktivt valg med store konsekvenser.

I bunn og grunn står velferdsstaten vår på spill, sammen med vår evne til å hindre en klimakatastrofe. Det er positivt at det nå stilles krav om økt kunnskap i kommunene før man tar stilling til energiprosjekter. Men er det mangelen på fakta som har stanset kraftutbyggingen i Norge? Vil flere utredninger gi raskere beslutninger?

Vi kan ikke velge bort energiomstillingen lokalt når det får så enorme konsekvenser nasjonalt. Status quo er faktisk ikke et alternativ. For det vil være et Norge med færre arbeidsplasser og økende energiunderskudd





