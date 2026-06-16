Kjernekraftkrise i Sverige kan presse strømprisene i Norge til nye topper

Tekniske problemer ved svenske kjernekraftverk og lav vannmagasinfylling gir kraftig prisoppgang i Sverige, med risiko for at høye strømpriser spres til Norge. Eksperter advarer om en mulig perfekt storm som kan påvirke både husholdninger og næringsliv.

Den svenske energisektoren står overfor en alvorlig krise som kan få direkte innvirkning på strømprisene i Norge . På grunn av omfattende problemer ved de svenske kjernekraftverkene har mer enn halvparten av kjernekraftproduksjonen blitt satt på standby.

Tekniske feil og pågående reparasjonsarbeid gjør at kapasitetsreduksjonen blir stadig større, og dette har allerede ført til en kraftig oppgang i markedsspotprisen. Samtidig viser tall fra vannmagasinene i både Sverige og Norge at fyllingsgraden er betydelig lavere enn vanlig på dette tidspunktet av året. Når disse faktorene kombineres med den pågående krigen i Ukraina og den usikre situasjonen i Hormuz-stredet, oppstår en såkalt perfekt storm som kan drive prisene til nivåer som sjelden er sett tidligere.

Prognosene for sommeren indikerer at strømprisene i Sverige kan bli dobbelt så høye som i fjor, og ekspertene forventer at denne tilstanden vil vare gjennom flere måneder. Det er også en fare for at prisstigningen sprer seg vestover, ettersom det norske kraftsystemet er tett integrert med resten av Norden gjennom flere høyspentlinjer.

Ifølge Inga Norberg, direktør for energi‑ og konsesjonsavdelingen i Norges vassdrags‑ og energidirektorat, vil de norske forbrukerne kunne merke en økning i strømregningene dersom man ser bort fra prisbeskyttelsen som mange husholdninger nyter. Hun påpeker at flere faktorer vil kunne påvirke prisnivået fremover, blant annet fyllingsgraden i norske vannmagasiner, gasspriser på det europeiske markedet og værforholdene over kontinentet.

Selv om mange innbyggere i Sør‑Norge har såkalt norgespris, som gir en fast tariff på femti øre per kilowattime ekskludert merverdiavgift, vil næringsliv og offentlige institusjoner uten denne ordningen bli mest berørt av den stigende spotprisen. Når spotprisen overstiger sju‑og‑tjuende øre per kilowattime, vil ordningen for strømstøtte dekke nittini prosent av prisøkningen over dette nivået. I sommermånedene er det også vanlig at Norge importerer betydelige mengder kraft fra Europa på dagtid, for å dekke etterspørselen, og eksporterer overskuddsenergi om natten.

Dette gjør Norge til en nettoeksportør i sommerhalvåret, men også sårbar dersom prisene i det kontinentale markedet skyter i været. I lys av den usikre situasjonen oppfordres både myndigheter og energibedrifter til å styrke beredskapen, intensivere vedlikehold av vannmagasiner og vurdere kortsiktige tiltak for å dempe prisstøt.

For forbrukerne blir rådet å følge med på sine avtaler, vurdere om de har norgespris eller ordinær pris, og eventuelt søke råd hos leverandøren for å forstå hvordan eventuelle prisjusteringer vil påvirke deres månedlige regning. De kommende ukene vil vise om den nåværende utviklingen vil stabilisere seg eller om den vil eskalere ytterligere, og dermed sette både Sverige og Norge i en utfordrende energisituasjon





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