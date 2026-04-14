Kjernekraftutvalget advarer: Norge bør ikke satse på kjernekraft nå

Kjernekraftutvalget har lagt frem sin rapport om kjernekraft i Norge og anbefaler å ikke starte et kjernekraftprogram med det første. Manglende lønnsomhet, mangel på fagfolk og teknologisk modenhet er blant årsakene.

Kjernekraftutvalget fraråder Norge å satse på kjernekraft i dagens situasjon. Rapporten, som er på 500 sider, konkluderer med at det ikke er hensiktsmessig for Norge å starte en prosess med sikte på å bli et kjernekraftland nå.

Utvalget har studert ulike teknologier, inkludert små, modulære reaktorer, saltsmeltereaktorer, gasskjølte reaktorer og flytende metall-reaktorer. De har også vært i kontakt med aktører som jobber med thorium.

En av hovedgrunnene til utvalgets anbefaling er mangel på tilstrekkelig kompetanse og bekymringer rundt lønnsomhet. Atle Valseth ved Institutt for energiteknikk påpeker at Norge allerede sliter med å rekruttere fagfolk med den nødvendige kompetansen, noe som vil være en stor utfordring ved et kjernekraftprogram. Han nevner også behovet for kompetanse innenfor dekommisjonering av eksisterende reaktorer og sikkerhetstiltak.

Utvalget estimerer at kostnaden for en kilowattime fra et kjernekraftverk i Norge vil ligge mellom 130-240 øre, noe som er høyere enn forventede markedspriser. Jørgen Bjørndalen, ekspert på kraftsystemer, påpeker at man kan komme til å angre hvis kostnadene for kjernekraft faller raskere enn forventet. Han nevner også potensielle utfordringer knyttet til økt etterspørsel etter kraft fra for eksempel datasentre.

Norsk Kjernekraft AS ønsker å bygge små, modulære reaktorer (SMR) i Norge. Disse nedskalerte reaktorene er designet for å være mer kostnadseffektive, men serieproduksjonen er ennå ikke i gang. Utvalget diskuterer også øyløsninger for kjernekraftverk og potensialet for thoriumteknologi.

Valseth understreker at thorium kan være aktuelt i fremtiden, spesielt innenfor saltsmelteteknologi. Han nevner det danske selskapet Copenhagen Atomics som en aktør som har kommet langt i utviklingen av denne teknologien.

I tillegg til mangel på fagfolk og økonomiske bekymringer, er utvalget skeptisk til at kjernekraft vil være lønnsomt uten betydelige subsidier. Med tanke på de eksisterende utfordringene i energisektoren, mener utvalget at en satsing på kjernekraft ikke er realistisk på nåværende tidspunkt. De peker på at det er viktig å prioritere eksisterende ressurser og sikre en stabil energiforsyning før man vurderer å satse på kjernekraft.

Samtidig er det viktig å følge utviklingen innenfor kjernekraftteknologi, slik at man kan ta en informert beslutning i fremtiden. Bjørndalen påpeker også at det er viktig å vurdere de potensielle konsekvensene av å ikke ha tilgang til tilstrekkelig kraft i fremtiden. Det er også diskutert muligheten for å bruke kjernekraft til å produsere hydrogen, men dette er fortsatt et stykke frem i tid.





