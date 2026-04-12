Kjernekraftutvalget åpner for kjernekraft ved havvindkollaps

Rapporten fra Kjernekraftutvalget antyder at kjernekraft kan bli et aktuelt alternativ dersom havvindprosjekter møter utfordringer. Dette betinger en endring i energipolitikken og en vurdering av kjernekraftens rolle i fremtiden.

Kjernekraftutvalgets rapport indikerer en mulig helomvending i norsk energipolitikk, spesielt hvis havvindprosjekter skulle mislykkes. Rapporten, som anbefaler en avventende holdning til kjernekraft, åpner opp for en diskusjon om kjernekraftens rolle i fremtidens energimiks. Utvalget fremhever at dersom kostnadene for havvind øker betydelig, kan kjernekraft bli et mer attraktivt alternativ.

Dette perspektivet kaster lys over de komplekse avveiningene mellom ulike energikilder og de økonomiske faktorene som påvirker dem. Olje- og energiminister Terje Aasland har tidligere vært til stede ved en flytende vindturbin utenfor Karmøy, som demonstrerer den pågående utviklingen innen havvindteknologi. Utvalget understreker at kjernekraftens fremtid i stor grad er knyttet til utviklingen av havvind. Med andre ord, hvis havvind ikke leverer som forventet, vil kjernekraftens rolle vurderes på nytt.\En sentral bekymring er kostnadene knyttet til havvind, spesielt den flytende varianten. Mens kostnadsanslagene for kjernekraft og flytende havvind ligger i samme størrelsesorden i dag, er det betydelig usikkerhet knyttet til begge teknologiene. Enkelte eksperter er skeptiske til at havvindteknologien vil oppnå betydelige kostnadsreduksjoner gjennom læringseffekter på kort sikt. Materialforbruket i flytende havvind kan også være en betydelig kostnadsfaktor. I tillegg til pris er det også viktig å vurdere egenskaper som stabilitet og pålitelighet. Variabel kraftproduksjon fra havvind kan ikke fullt ut erstatte stabil kraftproduksjon fra kjernekraft. En ny NTNU-studie antyder at kjernekraft kan bidra til lavere og mer stabile strømpriser enn havvind. En mulig havvindkollaps kan bane vei for en raskere innføring av kjernekraft i Norge.\Konklusjonen fra Kjernekraftutvalget er ikke et definitivt nei til kjernekraft, men et betinget ja. For at kjernekraft skal bli et reelt alternativ, må havvindprosjekter møte utfordringer knyttet til kostnader og leveranse. Hvis disse forutsetningene inntreffer, kan den politiske motstanden mot kjernekraft reduseres, og en tidsramme på 10-15 år for implementering kan bli realistisk. Utvalget påpeker viktigheten av å være forberedt. Dersom havvind skulle feile, må Norge være klar til å handle raskt. Dette krever at forberedelsene starter nå, i stedet for å vente i et tiår. En slik tilnærming understreker viktigheten av å ha en fleksibel energistrategi og være klar til å tilpasse seg endringer i teknologiske og økonomiske forhold





Kjernekraft Havvind Energipolitikk Kostnader Fornybar Energi

