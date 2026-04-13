Kjernekraftutvalgets rapport: Anbefaling om ikke å satse på kjernekraft møter kritikk

Kjernekraftutvalget anbefaler at Norge ikke satser på kjernekraft, men deres vurderinger om lønnsomhet og fremtidige kraftpriser møter kritikk. Rapporten presenteres for Stortinget, og avgjørelsen om fremtidig energimiks er nå i politikernes hender.

Kristin Halvorsen, leder for kjernekraftutvalget, presenterte nylig sin rapport til energiministeren. Rapporten er nå tilgjengelig for politikerne på Stortinget, som står overfor avgjørelsen om å legge til rette for kjernekraft i Norge. Utvalgets anbefaling er å ikke prioritere kjernekraft, med begrunnelse om at signaler om fremtidig kjernekraft kan skade investeringer i vind- og vannkraft, i tillegg til at de mener kjernekraft ikke vil være lønnsomt.

Lønnsomhetsvurderingene i rapporten er imidlertid basert på antagelser som strider mot anslag fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og Statnett. En sentral forutsetning i rapporten er estimerte investeringskostnader for kjernekraft, mellom 109 000 og 177 000 kroner per kW, med liten forventning om kostnadsreduksjoner. Dette står i kontrast til IEA, som forventer at investeringskostnadene for små modulære reaktorer (SMR) i Europa vil falle fra rundt 100 000 kroner/kW i 2030 til omtrent 50 000 kroner/kW på 2040-tallet. Dette indikerer en kostnadsreduksjon på mellom to og fire ganger lavere enn det utvalget har forutsatt. Utvalget mener kostnadene må reduseres med 70 til 80 prosent for at kjernekraft skal bli lønnsomt. I tillegg er det antatt en lav markedspris for strøm på 50 til 80 øre/kWh, som er betydelig lavere enn dagens priser, og også lavere enn forventningene til Statnett, som estimerer at strømprisen på Vestlandet kan nå 159 øre/kWh. I andre scenarioer med lavere forbruk anslås lavere strømpriser, ned til 58 øre/kWh.

Hverken Kjernekraftutvalget, IEA eller Norsk Kjernekraft kan forutsi de eksakte strømprisene eller kostnadene for kjernekraft om 15 år. Likevel anbefaler utvalget å ikke legge til rette for kjernekraft. Argumentet er at et signal om mulig kjernekraft i fremtiden vil svekke investeringer i vind- og vannkraft. Kritikere stiller spørsmål ved om denne antagelsen er realistisk, og antyder at hvis vind- og vannkraft er så sårbare for konkurranse, kan de allerede være i en dårlig posisjon.

Det er for tidlig å ta en endelig investeringsbeslutning om kjernekraft akkurat nå, men det er absolutt på tide å starte nødvendige forundersøkelser, inkludert konsekvensutredninger og konsesjonsbehandling, slik som mange andre land gjør. Utvalget konkluderer positivt når det gjelder sikkerhet, driftsmessige aspekter og avfallshåndtering for kjernekraft i Norge, og peker på at kjernekraft kan passe inn i det norske kraftsystemet. Rapporten ser ut til å underspille behovet for mer kraft, som er bekymringsfullt.

Nå er det opp til politikerne på Stortinget å sikre at kjernekraft får konkurrere på like vilkår. Energiforsyning er av en slik vital betydning at beslutninger ikke bør baseres utelukkende på usikre spådommer om fremtidige kraftpriser og kostnader





Aftenposten / 🏆 31. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kjernekraft Energi Fornybar Energi Strømpriser Kjernekraftutvalget

United States Latest News, United States Headlines

