Kjernekraftutvalgets rapport: Et betinget ja til kjernekraft i Norge

Debattinnlegget analyserer Kjernekraftutvalgets rapport og argumenterer for at anbefalingen er et betinget ja til kjernekraft, selv om utvalget ikke gir et direkte ja til umiddelbar utbygging. Rapporten foreslår en rekke forberedelser som indikerer en vilje til å legge til rette for kjernekraft i fremtiden.

Kristin Halvorsen og hennes utvalg har ikke gitt et uttalt ja til kjernekraft i Norge . Men å tolke dette som noe annet enn et betinget ja krever en svært snever definisjon av hva et betinget ja innebærer. Denne kronikken representerer skribentens personlige synspunkter og er ment som et innspill i debatten om kjernekraftens fremtid i Norge .

Rapporten fra utvalget antyder noe annet enn det som fremkommer i debattinnlegget. Anbefalingen om å utrede kjernekraft er i praksis en form for betinget ja, selv om det ikke er et ja til umiddelbar utbygging. Det er en anbefaling om å forberede Norge på å være klar dersom kjernekraft skulle bli aktuelt i fremtiden. På side 429 i rapporten slås det fast at kjernekraft kan bygges, driftes og avvikles med lav risiko for helse og miljø i Norge. Videre, på side 442, konstaterer de at mange land har vurdert kjernekraft som akseptabelt når sikkerhetshensyn er ivaretatt. Og på side 443 erkjenner de at det kan bli mer aktuelt å etablere kjernekraft i Norge i fremtiden.

Dette er formuleringer som tyder på en forventning om at kjernekraft kan bli en del av energimiksen i Norge, snarere enn en avvisning av konseptet. Utvalget anbefaler ikke bare å holde døren åpen, men også å gjøre det lettere å gå gjennom den, i motsetning til hva noen tolker. I stedet anbefaler de et nasjonalt kompetanseprosjekt over minst en tiårsperiode, med fokus på samarbeid om regelverksutvikling og forskningsinfrastruktur. De anbefaler også etablering av et nasjonalt rammeverk for lokalisering av kjernekraftverk og deponi.

Dette betyr at kunnskapsutviklingen starter nå. Eventuell prosjektutvikling skal vurderes på et senere stadium, men oppbygging av kompetanse innen teknologi, avfall og stråling har ikke bare en akademisk interesse. Det gjøres for å gjøre Norge i stand til å handle raskere dersom kjernekraft senere vurderes som nødvendig eller ønskelig. Utvalget bruker dessuten et helt kapittel på å presentere en detaljert milepælsplan for hvordan Norge faktisk skal innføre kjernekraft, med tidslinjer, faseinndelinger og institusjonelle krav.

Et utvalg som mener kjernekraft er irrelevant for Norge, ville ikke brukt så mye tid på å tegne veien dit. Hvis en beslutning tas tidligere enn i 2030, vil det gå raskere å etablere kjernekraft i Norge enn det NOU-en legger til grunn. Utvalgets anbefaling kan derfor best beskrives som et betinget ja. De anbefaler å holde døren åpen og gjøre det lettere å gå gjennom den. Dersom alternative teknologier blir dyrere eller tregere enn ventet, dersom kraftetterspørselen øker sterkere enn forutsatt, dersom kostnadene for kjernekraft faller eller dersom geopolitiske forhold endrer prioriteringene, da styrkes kjernekraftens relative posisjon.

På side 416 oppfordres det til å vurdere hvordan bygging av kjernekraft er forenlig med å løse situasjonen fram mot 2050 dersom havvindsatsingen ikke lykkes. Utvalgsmedlemmene avklarer at dette bare er en beskrivelse av hvordan teknologier må vurderes opp mot hverandre under usikkerhet. Men dette undervurderer implikasjonene av deres egen utredning. Når et utvalg peker på konkrete betingelser for at en teknologi skal bli aktuell, legger en detaljert plan for hvordan den kan innføres, og anbefaler aktive forberedelser for at dette skal kunne skje raskere, har man da ikke formulert et betinget ja?

Et betinget ja behøver ikke å antyde at utvalget er altfor positive til kjernekraft, men bør heller ses på som en nøktern, forsiktig og forbeholden anbefaling. Det kan inneholde bekymringer om kostnader, tidslinjer og institusjonell kapasitet, slik utvalgets vurdering gjør. Men det endrer ikke logikken bak anbefalingen: Norge bør forberede seg på at kjernekraft kan bli aktuelt, og her er hva som må på plass for at det skal kunne skje.

Utvalgsmedlemmene har rett i at NOU-en ikke er et uforbeholdent ja. Og at den ikke anbefaler å starte utbygging nå. Men når de hevder at utredningen verken er et skjult ja eller et ideologisk nei, overser de en tredje mulighet: at den er et betinget ja. Det er faktisk det mest presise man kan si om en utredning som konstaterer at kjernekraft er trygt, at det kan bli aktuelt, at Norge bør forberede seg, og at veien dit bør kortes ned. Å kalle dette noe annet enn et betinget ja krever en svært snever definisjon av begrepet. Det står utvalget fritt til å gjøre. Men resten av oss kan lese rapporten selv.





