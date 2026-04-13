Klæbo, Haaland og flere profiler investerer i sjakk-revolusjon

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo og fotballstjernen Erling Haaland er blant investorene som satser på å gjøre sjakk mer publikumsvennlig. Total Chess skal utvikle en VM-tour som skal revolusjonere sjakkverdenen. Kapitalinnhentingen verdsetter selskapet til 350 millioner kroner.

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo går inn som investor i Total Chess , et selskap som satser på å revolusjonere sjakkverdenen. Dette fremgår av en pressemelding fra selskapet. Klæbo slutter seg til en imponerende liste av investorer, inkludert fotballstjernen Erling Haaland , tidligere sykkelproff Thor Hushovd, og volleyballprofilen Bjørn Maaseide, samt flere fremtredende næringslivsprofiler som Knut Ugland og Hans Øivind Nordvik.

Kapitalinnhentingen verdsetter selskapet til hele 350 millioner kroner, og pengene skal brukes til å utvikle Total Chess Tour, en ny VM-tour som skal gjøre sjakk mer publikumsvennlig og tilgjengelig for et bredere publikum. Klæbo uttrykker stor begeistring for prosjektet. I pressemeldingen uttaler han: Sjakk er en langsiktig og spennende investering for min del. Jeg har stor tro på konseptet. Dette er et klart signal om troen på selskapets visjon og potensial i et marked med et enormt antall sjakkspillere verden over.

Suksessen med å sikre disse investeringene er et sterkt bevis på selskapets planer og potensialet i det globale sjakkmarkedet, som representerer en enorm og engasjert base av spillere og entusiaster. Selskapet ser for seg å skape en spennende og publikumsvennlig turné som kan nå ut til et bredt publikum verden over. Total Chess-konseptet har som mål å transformere måten sjakk presenteres på, og tilby en opplevelse som kan sammenlignes med den populære Formel 1-sirkuset.

Tanken er at utvalgte verdensbyer skal arrangere turneringer i en serie som følger et definert format og gir sjakkspillere en mulighet til å konkurrere på et internasjonalt nivå. Gründer og administrerende direktør i Total Chess, Kjell Madland, er svært fornøyd med å ha fått med seg så sterke investorer på laget. Han fremhever viktigheten av å modernisere og formidle sjakk på en måte som gjør det mer interessant for et bredt publikum.

Madland påpeker at det finnes rundt 800 millioner sjakkspillere i verden, og at det er på tide å presentere sjakk på en måte som gjenspeiler dens popularitet og strategiske dybde. Det internasjonale sjakkforbundet FIDE har allerede godkjent den nye VM-touren for minst 16 år, noe som gir selskapet en solid plattform for langsiktig vekst og utvikling. En pilotturnering er planlagt allerede i november 2026, med en full sesong som starter i 2027.

Den årlige premiepotten for turneringen er satt til minimum 2,7 millioner dollar, tilsvarende omtrent 25,6 millioner norske kroner. Dette vil tiltrekke seg de beste sjakkspillerne i verden og bidra til å heve profilen til sjakk som en global sport og underholdningsfenomen. Investeringen fra Klæbo og de andre profilene understreker interessen for å diversifisere investeringsporteføljene og å satse på spennende og innovative prosjekter.

Klæbos engasjement i Total Chess understreker hans interesse for å støtte initiativer som kan utvide idrettens rekkevidde og skape nye muligheter. Hans investering føyer seg inn i rekken av andre kjente idrettsprofiler som er involvert i næringslivet. Denne kombinasjonen av idrettsstjerner og næringslivsprofiler forventes å tilføre selskapet verdifull erfaring, nettverk og kompetanse.

Total Chess-turneringen er designet for å skape en visuelt tiltalende og engasjerende opplevelse for både spillere og publikum. Dette inkluderer moderne presentasjoner, innovative turneringsformater og muligheter for interaksjon. Selskapet ønsker å skape en helhetlig opplevelse som overgår tradisjonelle sjakkturneringer og tiltrekker seg et bredere publikum, inkludert sponsorer og media.

Denne satsningen viser en tydelig ambisjon om å gjøre sjakk til en mer kommersielt levedyktig og attraktiv sport. Selskapets mål er å skape en fremtid der sjakk er en global underholdningsgigant. Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av E24s journalister.





