Klage på Nordlysbadets to-barnsregel: Barnefar nektet adgang med tre barn

En barnefar i Alta har klaget på Nordlysbadets adgangsregler som begrenser barn under ti år til to per voksen. Familien ble nektet adgang selv om den eldste datteren har svømmekurs. Badets ledelse unterstreker at reglene er for sikkerhet og forsvarlig tilsyn.

(Kronstadposten) - En barnefar har formelt klaget på Nordlysbadet s adgangsregler i Alta , etter at han ble nektet adgang til familiebaden sammen med sine tre barn på 3, 7 og 9 år.

Reglene begrenser antall barn under ti år per voksen til to. Familien sto klare for å bade med badetøy og håndklær, men ble stoppet på døra. Faren mener saken viser et for rigid system som ikke tar hensyn til barnas faktiske svømmeferdigheter. Hans ni år gamle datter har fullført svømmekurs og dokumenterte ferdigheter, men ble likevel ikke vurdert som svømmedyktig av badet.

Klageren peker på at tilsvarende anlegg i andre byer som Tromsø, Harstad og Bardufoss tillater tre barn per voksen. Han spør hvorfor Alta kommune må ha strengere regler. Virksomhetsleder Kjersti Syvertsen hos Nordlysbadet forklarer at reglene er basert på generelle sikkerhetsvurderinger, ikke mistillit til foreldre. Hun sier regelen ble fastsatt ved etableringen og tar hensyn til antall ansatte, anleggets utforming og behovet for forsvarlig tilsyn.

Syvertsen påpeker at selv oppmerksomme foreldre kan ha utfordringer med å holde oversikten over flere barn, og at anlegget jevnlig opplever situasjoner der barn beveger seg uten tilstrekkelig tilsyn. Regelen er innført for å redusere risiko, ikke for å.tvile på foreldres evner. Avisen Kronstadposten har vært i kontakt med faren, som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde. Saken hever spørsmål om balanse mellom sikkerhet og tilgjengelighet for barnefamilier i Alta





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