Klasseskillet mellom tenkende mennesker og KI‑styrt skriving truer norsk språk

Et debattinnlegg advarer om at kunstig intelligens allerede har infiltrert forlagsbransjen, og at dette kan skape et nytt klasseskille mellom de som tenker selv og de som overlater tankene til maskiner.

Et nytt klasseskille ser ut til å vokse fram i vårt samfunn: den ene delen tenker selv, den andre overlater selve tankeprosessen til kunstig intelligens.

Dette er kjernen i et debattinnlegg som nylig ble publisert i en norsk avis, der forfatteren, en ekstern bidragsyter med kvalitetssikring fra avisens debattavdeling, advarer om farene ved å la maskiner ta over språklige og litterære oppgaver. Innlegget peker på hvordan forlagsbransjen allerede har tatt i bruk KI‑genererte tekster uten å stille kritiske spørsmål om språkets integritet.

Eksempelet "Lise vs. Gianni" viser en bok der store deler av innholdet tydelig er produsert av KI, men som likevel har kommet seg gjennom redaksjonell bearbeiding, fått omslag, blitt trykt og solgt i bokhandelen. Forfatteren beskriver dette som et symptom på en bredere tendens der historiefortellingen blir redusert til en statistisk sannsynlighet for hvilke ord som mest sannsynlig kommer etter hverandre, i stedet for et levende, menneskelig uttrykk. Den menneskelige dimensjonen av språk er mer enn bare sekvenser av tegn.

Når vi leser eller skriver, er vi i kontakt med vår egen identitet, historikk og kultur. Å la KI dominere denne prosessen er likt å la månen erstatte solen - den gir lys, men mister den fulle varmen og nyansen som kun et levende språk kan tilby. Forlaget har et lovpålagt ansvar for å beskytte og fremme det norske språket, og dette ansvaret kan ikke overlates til algoritmer som bare beregner mest sannsynlige formuleringer.

Selv om noen hevder at KI er et konkurransefortrinn som gjør publisering raskere og enklere, understreker innlegget at dette kan undergrave kvaliteten på litteratur og true den kreative yrkesstoltheten. Likevel er ikke alle forfattere i fare. Høyt anerkjente forlag som Vigmostad & Bjørke og Cappelen Damm har bekreftet at de fortsatt investerer tid og ressurser i manus fra ukjente skribenter, ikke bare fra kjente journalister eller medieprofiler. Dette viser at det fortsatt finnes en plattform for genuine, menneskelig skrevne verk.

Forfatteren oppfordrer til å stå imot fristelsen til å overlate skriveprosessen til maskiner, og i stedet artikulere den verdenen vi ønsker å leve i - en verden der kritisk tenkning og kreativ frihet er høyt verdsatt. Det er et rop om å bevare et klassisk skille mellom de som kan tenke uavhengig av KI og de som overlater sin intellektuelle fremtid til algoritmer. Dette klasseskillet kan bli et av de viktigste kulturelle vendepunktene i Norge i de kommende årene





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Kunstig Intelligens Norsk Språk Forlagsbransjen Litteratur Klasseskille

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