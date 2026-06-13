Klassisk norsk sommer med kjølige temperaturer og skiftende vær

Meteorologer advarer om at den kommende uka blir preget av ustabilt sommervær i Norge, med temperaturer som sjelden når tjue grader og hyppige regnbyger. Turister og lokalt befolkning uttrykker skuffelse over de kjølige forholdene, mens enkelte områder opplever korte perioder med sol.

Sommeren 2024 viser seg å bli den klassiske, ustabile norske sesongen mange har ventet på. Meteorologisk institutt og vær analytikeren StormGeo advarer om at temperaturene i store deler av landet vil holde seg under tjue grader, og kun noen få steder vil oppnå temperaturer rundt tjue‑to.

De neste dagene blir preget av skiftende vær, med korte perioder av solskinn etterfulgt av skydekke og regnbyger, spesielt på Sør- og Østlandet. I nord har den siste uken vært solrik, men en kaldere luftmasse er nå på vei inn, noe som senker temperaturene ytterligere og gjør at temperaturene knapt når ti grader i enkelte områder.

Meteorolog Terje Alsvik Walløe i Meteorologisk institutt forteller TV 2 at "det blir ikke veldig varmt, men det kommer noen fine dager - likevel er det ikke skikkelig sommer". Han påpeker at selv om neste helg og slutten av uken kan by på noen klarere perioder, vil også disse ikke bli preget av stabil varme. Både innbyggere og turister uttrykker skuffelse over de kjølige forholdene.

Finske John Ranta, som er vant til kalde somre, ler av den norske vær‑forventningen: "Man blir jo lurt hvert år. Man forventer fint vær og sommer, men blir alltid litt skuffa". En gruppe polske reisende - Wiktoria Zamoiska, Dawid Kurasz og Natalia Andrzeiewska - ønsket seg klare, varme dager etter mange grå dager hjemme.

"Det føles som om været har fulgt etter oss. Vi var forberedt på at det kunne bli kaldt og vått, men vi skulle gjerne hatt litt mer sommer", sier Andrzeiewska. En av deres medreisende, Preben Oosterhof, melder at de følger med på værmeldingen de neste 34 dagene for å kunne planlegge aktiviteter. StormGeo‑meteorolog Ingrid Lundhaug beskriver uken som kjølig, men med typisk norsk sommervær i enkelte regioner.

"Sør for Stad og Dovre vil vi se mer sol. Det kan komme noen regnbyger innimellom, men det er typisk norsk sommervær", uttaler hun. Hun legger til at badetemperaturene kan nå 17-18 grader mot slutten av uka, men advarer om manglende stabil høytrykksrygg, noe som gjør været svært variabelt. I sum får Norge en sommer som lever opp til sitt eget rykte: mange soltimer blandet med kjølige perioder, regn og temperaturer som sjelden overstiger tjue grader.

For mange blir dette en påminnelse om at den norske sommeren alltid holder på overraskelser - noen ganger er den solrik, andre ganger er den kald og grå, men den er alltid unik





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