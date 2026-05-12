Klimaendringer skaper en farlig sirkel for Europas energiforsyning

En ny studie viser hvordan tørkeperioder tvinger europeiske land til å øke bruken av fossile brensler, noe som igjen forverrer klimakrisen og skader folkehelsen.

Europa står overfor en kritisk utfordring når det gjelder energisikkerhet og klimamål. En omfattende studie som har fulgt 25 europeiske land fra 2017 til 2023, avslører en urovekkende trend.

Når tørken rammer kontinentet, svekkes effektiviteten til vannkraft og andre fornybare energikilder betraktelig. For å unngå mørklagte byer og kritiske systemsvikt, ser mange land seg nødt til å starte opp gamle fossile kraftverk eller importere mer energi basert på kull og gass. Francesco Cherubini peker på at vi risikerer å havne i en ond sirkel. Klimaendringene fører til hyppigere og mer alvorlige tørkeperioder, som igjen tvinger frem økte karbonutslipp for å dekke energibehovet.

Disse utslippene bidrar ytterligere til global oppvarming, som igjen forsterker tørken. Dette er ikke bare et miljøproblem, men en systemisk risiko som truer med å undergrave hele den grønne omstillingen i Europa, da landene tvinges til å handle mot sine egne klimamål i krisetider. De økonomiske og helsemessige kostnadene ved denne avhengigheten er enorme. I den undersøkte perioden økte kraftproduksjonen fra fossile brensler i EU med hele 180 terawattimer.

Dette tilsvarer omtrent 7 prosent av den totale kraftproduksjonen i 2022. De ekstra utslippene av CO2 ble anslått til 141 millioner tonn. Men det stopper ikke med klimagasser. Forbrenning av fossile brensler slipper ut skadelige partikler og gasser som har en direkte negativ innvirkning på menneskers helse og lommebøker.

Forskerne har sett spesielt på svoveldioksid, nitrogenoksider og PM2,5-partikler. Mens svoveldioksid skaper sur nedbør og nitrogenoksider fører til smog og lungeirritasjon, er de ultrafine PM2,5-partiklene spesielt farlige. Disse partiklene er så små at de trenger rett gjennom lungene og inn i blodbanen, noe som kan føre til alvorlige hjerte- og lungesykdommer. Selv om PM2,5 utgjorde en mindre del av den totale luftforurensningen, sto disse partiklene for hele 20 prosent av de helsemessige skadene.

De samlede sosiale og miljømessige kostnadene er beregnet til svimlende 26 milliarder dollar, noe som understreker hvor dyrt det er å være avhengig av utdaterte energiløsninger. Studien viser også store geografiske forskjeller i hvordan landene håndterer krisene. Naturgass er det vanligste alternativet under tørke, men kull og lignitt er langt mer forurensende. Utslippene av PM2,5 fra kullkraftverk er ti ganger høyere enn fra gass, og svoveldioksid-utslippene er hele 130 ganger høyere.

Land som Bulgaria, Spania og Italia er spesielt utsatt fordi de ligger i skjæringspunktet mellom østeuropeiske lignittverk og vesteuropeiske kullkraftverk. Frankrike utgjorde et interessant unntak, der tørke paradoksalt nok førte til lavere kullbruk. For å bryte denne sirkelen mener Cherubini at Europa må investere massivt i mer fornybar energi og bygge ut sterkere kraftforbindelser mellom landene. Dette vil ikke bare redusere utslipp og forbedre folkehelsen, men også styrke energisikkerheten ved å redusere importen av fossile brensler fra geopolitisk ustabile områder.

Ved å implementere tiltak som frivillig reduksjon i strømforbruk i perioder med høy etterspørsel, kan man dempe behovet for reservekraft fra fossile kilder. Veien videre krever derfor fundamentale endringer i hvordan strømnettene er bygget opp og hvordan vi forvalter energimiksen vår i en tid med et stadig mer uforutsigbart klima





