Klimaforsker advarer: Unngå ekstremvarmen i Sør-Europa i sommer

Klimaforsker Hans Olav Hygen og Røde Kors oppfordrer nordmenn til å være forsiktige med reiser til Sør-Europa på grunn av farlige hetebølger. Les hvordan du beskytter deg selv.

Klimaforsker Hans Olav Hygen ved Meteorologisk institutt advarer nordmenn mot å reise til Sør-Europa i sommer på grunn av ekstremvarmen. Han oppfordrer folk til å ta til vettet og unngå å oppsøke de farlige varmeforholdene.

Etter en intens hetebølge allerede i mai, som satte varmerekorder i Storbritannia, Irland og Frankrike, er Europa på vei inn i en ny sommer med høye temperaturer. Hygen sier at slike hetebølger tidlig i sesongen er uvanlig, og at vi må forberede oss på at Sør-Europa til tider blir ubehagelig og farlig varmt.

Han legger til at dette er en del avframtidsbildet vårt, og at vi på lang sikt må kuttet utslippene av drivhusgasser for å stoppe global oppvarming, noe som vil ta 20-30 år. Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors, er bekymret for at mange nordmenn er dårlig forberedt på ekstremvarme og ikke tar den alvorlig nok. Hun understreker viktigheten av å drikke nok vann, unngå sola på det varmeste, holde seg i skyggen, og tilpasse aktivitetsnivået.

Holten påpeker at vi ikke er vant til denne typen varme i Norge, og at mange derfor kan undervurdere risikoen. Hun advarer mot at hetebølger er blant naturfarene som tar flest liv, og at både sårbare grupper og friske mennesker kan få problemer. Urban områder blir spesielt varme grunnet asfalt som absorberer varme, noe som også gjelder Oslo. Hun oppfordrer folk til å ta varmen på alvor, samtidig som man kan nyte sol og varme på en trygg måte





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