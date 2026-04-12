Klimaomstillingen skaper nye miljøutfordringer: Vindturbinblader og sirkulær økonomi

Forskere advarer om at avvikling av vindturbiner kan føre til store mengder avfall og manglende materialgjenvinning. Utfordringene knyttet til håndtering av turbinblader og behovet for sirkulære løsninger er under lupen.

Seksjonen Fra forskning presenterer saker skrevet av forskere fra Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU. Vindturbiner har omdannet vindenergi til ren kraft på land siden tidlig på 90-tallet, men i årene som kommer vil de bli demontert etter hvert. Samtidig som de eldste turbinene tas ned, ser nye miljøproblemer ut til å vokse frem. Frem mot 2040 vil det være snakk om opptil 20.

000 turbinblader som kan bli gravd ned eller brent, ettersom det per i dag ikke finnes krav om materialgjenvinning av disse. Pankaj Ravindra Gode, forsker ved NTNU, uttaler at det er en risiko for at vindkraften, i sitt forsøk på å løse klimautfordringer, kan skape nye og enda større ressursutfordringer. Han poengterer at tusenvis av tonn verdifulle materialer risikerer å ende opp på deponier eller i forbrenningsanlegg dersom det ikke iverksettes tiltak for å styrke sirkulærøkonomien. Gode, som nylig fullførte sin doktorgrad ved NTNUs Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, har sammen med førsteamanuensis Øyvind Bjørgum publisert en studie som viser hvordan industrien velger bort bærekraftige, sirkulære løsninger som gjenvinning og ombruk. Istedenfor velger de ofte de enkleste, billigste og mest miljøskadelige metodene som deponering og forbrenning. Deponier er spesielt problematisk da de fører til at enorme mengder gjenvinnbare, ombrukbare og verdifulle materialer går tapt. I tillegg kreves store landområder, som dermed ikke kan brukes til for eksempel landbruk. Studien bygger på intervjuer med 21 aktører fra hele verdikjeden og identifiserer faktorer som kan drive industrien i en sirkulær retning, hva som hindrer den og hvilke tiltak som kan overvinne disse hindringene. Vindturbiner tas vanligvis ut av drift etter 20–25 år, noe som ofte er nedfelt i kontraktene. Noen kan operere lenger, men dette avhenger av regelverk, miljøforhold og vedlikehold. Rundt 85 prosent av delene i en vindturbin kan materialgjenvinnes eller brukes igjen, med unntak av turbinbladene. Disse er laget av komposittmaterialer som kombinerer letthet og styrke, men den komplekse sammensetningen gjør dem vanskelige å gjenbruke eller ombruke, noe som har ført til deponering som løsning. I 2020 vakte skrekkbilder fra et kommunalt deponi i Casper, Wyoming i USA oppsikt. Bildene, som minnet om blekede hvalbein, satte fart i diskusjonen om vindindustriens miljøpåvirkning. Nå er utfordringene også aktuelle for havvindturbiner. Verdens første offshore vindpark, Vindeby i Danmark, åpnet i 1991, og det forventes at rundt 1800 havvindturbiner vil bli avviklet i Europa de neste fire årene. Innen 2040 kan dette tallet stige til nesten 20.000. Marthe Michelsen Bottéri, kommunikasjonsansvarlig i Havvind Norge, understreker utfordringene knyttet til håndtering av turbinblader, og peker på at både industrien og forskningsmiljøer jobber aktivt med løsninger, inkludert selskaper som Gjenkraft som har utviklet teknologi for gjenvinning og ombruk av glass- og karbonfiber. Equinor samarbeider også med selskaper som jobber med sirkulære løsninger og gjenbruk av komposittavfall. Bottéri erkjenner likevel at ikke alle selskaper jobber like målrettet med sirkulære løsninger. Utfordringene gjelder primært utenlandske og europeiske parker per i dag. Norges første havvindpark, Hywind Tampen, åpnet i 2023. Sørlige Nordsjø II er tildelt, mens Utsira Nord er utlyst, og 20 andre havvindområder er under utredning. Henrik Hoel, senior kommunikasjonsrådgiver i Energidepartementet, påpeker at det stilles krav i prekvalifiseringskriteriene for Sørlige Nordsjø II og i de kvalitative kriteriene for Utsira Nord om at søkerne må presentere en prosjektplan som beskriver planlagte tiltak for avfallshåndtering, materialgjenvinning og ombruk. Ved å stille krav ønsker departementet å bidra til bedre løsninger. Det bygges stadig flere havvindparker verden over, og turbinene blir stadig større. Neste generasjons rotorer vil ha en diameter på 310 meter, tilsvarende tre fotballbaner. Hver eneste turbin krever flere hundre tonn stål, kompositter, betong, kobber og aluminium. I tillegg kommer bruken av sjeldne jordmetaller som neodymium, praseodymium, dysprosium og terbium. Etter endt tjeneste fraktes turbinbladene i land. Tusenvis av kilometer med kabler for milliarder av kroner er allerede på plass. Metaller er også blitt et geopolitisk spørsmål, og det er knapphet på noen av disse metallene. Disse er også essensielle i mobiltelefoner, harddisker, flatskjermer, elbiler og vindturbiner. Kina kontrollerer store mengder av disse metallene og har et nærmest monopol på handelen med dem





Teknisk / 🏆 7. in NO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

