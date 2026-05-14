Klimavarsel for VM 2026: Ekstremvarme truer spillere og supportere

En ny analyse viser at en fjerdedel av kampene under VM 2026 kan foregå under farlige temperaturforhold, noe som vekker stor bekymring hos både utøvere og eksperter.

Det er nå sendt ut et alvorlig varsel angående gjennomføringen av fotball-VM i 2026. En omfattende analyse utført av World Weather Attribution indikerer at en betydelig mengde av kampene vil bli spilt under værforhold som overstiger de etablerte sikkerhetsgrensene.

Dette betyr at både utøvere og tilskuere risikerer å bli utsatt for ekstrem varme og fuktighet som kan være direkte helseskadelig. Sammenlignet med det forrige mesterskapet i USA i 1994, er risikoen nå drastisk høyere, noe som i stor grad tilskrives de globale klimaendringene. Forskerne har spesielt fokusert på grenseverdiene satt av spillerorganisasjonen Fifpro, og resultatene viser at opp mot en fjerdedel av alle kampene kan foregå under forhold som regnes som farlige.

Den norske landslagsspilleren Morten Thorsby har reagert sterkt på disse funnene. Han understreker at det er ekstremt krevende å prestere på toppnivå når temperaturen stiger og luftfuktigheten blir høy. Thorsby mener at dette ikke bare handler om ubehag, men om reell sikkerhet for alle involverte. Han peker på at når spillere må spare på kreftene for å unngå heteslag, vil tempoet i kampene gå ned og den tekniske kvaliteten på spillet lide.

Dette vil i sin tur føre til en dårligere opplevelse for publikum over hele verden. Han ser på VM som en unik arena for globalt samhold og mener at dette fellesskapet bør brukes til å kjempe mot klimakrisen, siden idretten nå merker konsekvensene på kroppen. Det er imidlertid store variasjoner i risikoen avhengig av hvilke byer kampene spilles i. I USA, Mexico og Canada er infrastrukturen ulik.

Byer som Dallas og Houston forventes å ha svært høye temperaturer, men siden kampene der spilles på lukkede stadioner med moderne aircondition-anlegg, vurderes risikoen som mer håndterbar. De virkelig kritiske arenaene er de utendørs stadionene uten kjøling, slik som i Miami, Monterrey og Kansas City. Her er risikoen for varme-relaterte hendelser på sitt høyeste. Selv New Yorks MetLife Stadium, som skal være vert for den store finalen, er kategorisert som en høyrisiko-arena.

Analysen viser at sannsynligheten for forstyrrelser knyttet til varme ved finalearenaen har økt med omtrent 50 prosent siden 1994. For det norske landslaget under trener Ståle Solbakken kan dette bli en stor utfordring. Norge skal spille sine innledende gruppekamper i Boston og New York, hvor kampene foregår utendørs uten aircondition. Dersom laget går videre, kan de enten ende opp i New York eller i det varmere klimaet i Dallas.

Enda mer utfordrende kan være oppholdet i Greensboro, hvor laget skal ha sin base. Meteorolog Sigrid Marie Vildskog Auganæs forklarer at klimaet i North Carolina er preget av en innlandsvarme og en luftfuktighet som er helt fremmed for nordeuropeere. I juli er det ofte klamt, og kombinasjonen av varme og fukt fører ofte til kraftige ettermiddagsbyger med torden og regn.

Med temperaturer som ofte ligger mellom 20 og 33 grader og en luftfuktighet som kan nå 80 prosent, vil spillerne måtte gjennomgå en ekstrem akklimatiseringsprosess for å kunne konkurrere på lik linje med lag fra varmere strøk. Denne situasjonen belyser et større problem for internasjonal idrett. Når store mesterskap flyttes til områder som er utsatt for ekstremvær, tvinges organisasjoner som FIFA til å revurdere sine standarder for stadionbygging og kampoppsett.

Spørsmålet er om det i fremtiden vil være mulig å arrangere sommerturneringer i visse regioner uten at det går på bekostning av helsen til utøverne. Klimaendringene er ikke lenger en teoretisk trussel for fremtiden, men en faktor som nå direkte påvirker planleggingen av verdens største sportsbegivenhet. Det kreves derfor tiltak som ikke bare beskytter spillerne under selve kampene, men som også adresserer de underliggende årsakene til at ekstremvarmen blir stadig mer utbredt og intens





