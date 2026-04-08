Klinsmanns knusende analyse: Derfor kollapset italiensk fotball

Jürgen Klinsmann kommer med knusende kritikk av italiensk fotball etter den historiske nedturen. Han peker på mangel på ledere, dårlig talentutvikling og en defensiv spillestil som hovedårsakene.

Italia har havnet i en historisk bølgedal, som første tidligere verdensmester til å mislykkes med å kvalifisere seg til tre strake verdensmesterskap. Dette har skapt et jordskjelv i italiensk fotball, med konsekvenser som har ført til at både fotballpresident Gabriele Gravina, lagets delegasjonsleder Gianluigi Buffon og landslagssjef Gennaro Gattuso har måttet trekke seg.

I kjølvannet av dette har Jürgen Klinsmann, med sin erfaring fra både spill og trenerjobber i europeisk toppfotball, kommet med en omfattende analyse av den filosofiske, strukturelle og talentmessige krisen som har rammet italiensk fotball. Klinsmanns analyse trekker inn eksempler som Lamine Yamal og Jamal Musiala, som han mener ville blitt behandlet annerledes i det italienske systemet. Han peker på flere grunnleggende problemer som må adresseres for at Italia skal kunne reise seg igjen. Klinsmann er tydelig på at Italia betaler prisen for mangel på ledere, teknisk begavede spillere og mangel på tillit til egne talenter. \Klinsmann, som selv har erfaring fra å ha spilt for Inter (1989–1992) og Sampdoria (1997–1998), understreker at problemene i Serie A strekker seg langt dypere enn bare en generasjon med spillere. Den tidligere treneren for Bayern München og Hertha Berlin kritiserer spesielt den manglende satsingen på unge talenter i italiensk fotball. Han antyder at spillere av kaliber som Lamine Yamal eller Jamal Musiala sannsynligvis ville blitt degradert til spill i Serie B for å tilegne seg erfaring, et scenario han mener er direkte skadelig for utviklingen av italiensk fotball. I tillegg til manglende fokus på ungdom, peker Klinsmann også på den taktiske kulturen i italiensk fotball som et hinder. Han kritiserer mentaliteten om å fokusere på å ikke tape, i stedet for å satse på å vinne. Denne mentaliteten, hevder Klinsmann, er en medvirkende faktor til de dårlige resultatene. Klinsmann avslører også at han selv har følt på den frustrasjonen italiensk fotball har opplevd. Han forteller at han hadde vanskeligheter med å sove etter den avgjørende kampen, og viser dermed at han bryr seg dypt om italiensk fotball. \Italiensk fotball, som har vunnet verdensmesterskapet fire ganger, har ikke klart å kvalifisere seg til et verdensmesterskap siden 2014, da de røk ut i gruppespillet mot Costa Rica og Uruguay. Den neste muligheten for Italia til å delta i et verdensmesterskap er i 2030, som skal arrangeres i Marokko, Portugal og Spania. Klinsmanns analyse gir et verdifullt innblikk i de underliggende problemene som har ført til denne historiske nedturen. Han argumenterer for at en dypere forandring er nødvendig for å bringe italiensk fotball tilbake til toppen. Han fremhever behovet for å endre fokuset på talentutvikling, taktisk tilnærming og lederskap. Klinsmanns perspektiver er viktige for å forstå omfanget av utfordringene Italia står overfor, og de gir en retning for fremtidige endringer og reformer. Hans erfaring og innsikt er uvurderlig i denne situasjonen, og hans kommentarer bør bli tatt til etterretning av både klubber og landslag i italiensk fotball





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Terry Crews og kona Rebecca King-Crews røper diagnoseTerry Crews og kona Rebecca King-Crews kommer med en knusende beskjed på morgenshowet Today. Der røper de at kona har en parkinsons-diagnose.

Read more »

Ektepar dømt for hallikvirksomhet og menneskehandel – anket dommenEt ektepar er dømt til fengsel for hallikvirksomhet og menneskehandel etter å ha drevet bordell i Oslo. Dommen er anket og derfor ikke rettskraftig. Politiet aksjonerte mot flere adresser og beslagla penger.

Read more »

Derfor har hun vært borteBUCURESTI (TV 2): Småbarnslivet har kostet for Nora Mørk.

Read more »

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »

Mangelfull spenningskontroll var årsaken til strømkollapsen i SpaniaMangelfull spenningskontroll var hovedårsaken til at strømnettet i Spania og Portugal kollapset for snart et år siden, ifølge en omfattende sluttrapport om hendelsen.

Read more »