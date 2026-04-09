Klinsmanns VM-råd til Norge: Vinn kamper, ta én kamp av gangen

Jürgen Klinsmann, verdensmester i 1990, delte sine tanker om Norges VM-sjanser. Han roste laget og pekte på nøkkelen til suksess: vinne kamper og håndtere utfordringene som oppstår.

Publisert: 09.04.2026 17:38 | Oppdatert: 09.04.2026 17:53 Jürgen Klinsmann , den tyske fotballlegenden som løftet VM-troféet i 1990, besøkte Oslo i anledning Fotball-VM-konferansen. Fra talerstolen delte han innsikt i fotballens verden og pekte på utfordringene Norge står overfor i et mesterskap. Klinsmann, som har erfaring fra å lede både Tyskland og USA i VM, fremhevet at det å skape et vinnermiljø er avgjørende.

Han poengterte at som trener kan man lage regler og forsøke å skape et positivt miljø, men dette er en kompleks oppgave. I et lag samles en rekke personligheter, og ikke alle vil nødvendigvis være fornøyde. Klinsmanns løsning er likevel enkel: vinne kamper. Når seierne kommer, vil alt plutselig virke positivt. Han understreket også viktigheten av å ta én kamp av gangen, og å gå inn i mesterskapet med selvtillit og optimisme. Klinsmann påpekte at det er et press på å prestere på og utenfor banen, og at Norge kan lære av lag som Tyskland. Det er ikke tilfeldig at spillere og trenere som Klinsmann selv klarer å komme langt i VM og være der over lang tid, sa han. Han uttrykte også at landslaget har fått stor internasjonal respekt, takket være både spillerne og måten de spilte kvalifiseringen på, spesielt mot Italia. Klinsmann mener at Norge har forutsetningene for å overraske mange i VM. Han understreket at det ikke finnes noen grenser for hva Norge kan oppnå i mesterskapet, og at dersom laget kommer seg videre fra gruppespillet, vil en ny turnering begynne. \På Ullevaal Stadion, i møte med journalister, roste Klinsmann både den norske våren og landslaget. Han beskrev landskapet som utrolig vakkert og uttrykte beundring for den innsatsen laget hadde lagt ned i kvalifiseringen. Han pekte også på at det er viktig å forstå at en turnering som et VM er en unik opplevelse som aldri kommer tilbake, en «once in a lifetime»-opplevelse for alle. Klinsmann uttrykte også skepsis til de utvidede troppene, som ble introdusert under pandemien. Han foretrakk å ha færre spillere i troppen, slik at han slapp å skuffe flere og heller kunne fokusere på de byttene han hadde kontroll over. Klinsmann kommenterte også utfordringene med å være sammen over lang tid, noe som ofte diskuteres blant trenere i mesterskap. Videre pekte han på viktigheten av mental styrke og å være riktig innstilt for å kunne bli værende i mesterskapet lenge. Klinsmann brukte Kroatia som et eksempel, og minnet om at de startet et sted og har utviklet seg til å bli en av verdens beste fotballnasjoner. Han spekulerte om Norge kunne følge samme vei, steg for steg, kamp for kamp. \Landslagssjef Ståle Solbakken ble spurt om han hadde hentet råd fra andre med VM-erfaring. Han svarte at han hadde tro på at laget ville takle mesterskapet godt, og at det ikke var noen grunn til å tro at spillerne ikke skulle klare det. Solbakken understreket også viktigheten av å være forberedt på utfordringene som kan oppstå, som at ikke alle spillerne vil få spilletid. Han understreket at laget må levere både på og utenfor banen. Fra scenen nevnte Solbakken at han under VM-trekningen i Washington hadde samtaler med Didier Deschamps og flere andre VM-trenere. Flere av trenerne skal ha sagt at det største problemet ofte er spillerne i alderen 18-26 år, når de innser at de ikke vil få et minutt på banen. Klinsmann mener også at Norge har spillerne, ferdighetene og mentaliteten til å nå langt i VM, og at himmelen er grensen for hva de kan oppnå. Han påpekte at de viste i kvalifiseringen at de ikke trenger å frykte noen, og at de kan true hvem som helst i verden





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

The Prodigy til Norge
Det britiske bandet spiller sin største Norge-konsert noensinne.

Dansk medieoppmerksomhet rundt norske kongehusskandaler: «Nå slikker Norge sårene sine»Danske medier følger nøye med på skandalene i det norske kongehuset, spesielt kronprinsesse Mette-Marits forbindelse til Jeffrey Epstein og sønnen Marius Borg Høibys rettssak. En dansk underholdningsredaktør kritiserer kongehusets krisekommunikasjon og beskriver kronprinsessens NRK-intervju som en katastrofe.

PlayStation arrangerer konkurranse: Vinn sjansen til å bli en spillkarakter!PlayStation lanserer en ny konkurranse der vinneren får sitt ansikt skannet og lagt inn i Gran Turismo 7. For å delta må man sende inn en tekst om hva PlayStation betyr for dem. 50-150 personer går videre til videointervjuer, før én heldig vinner får ansiktet sitt digitalisert.

Klinsmanns knusende analyse: Derfor kollapset italiensk fotballJürgen Klinsmann kommer med knusende kritikk av italiensk fotball etter den historiske nedturen. Han peker på mangel på ledere, dårlig talentutvikling og en defensiv spillestil som hovedårsakene.

