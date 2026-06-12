KLM-fly nødlandet i Danmark etter motorproblemer

Et KLM-fly fra Bergen måtte nødlande i Billund etter motorproblemer. Passasjerer hørte smell og kjente røyklukt, men alle er trygge og venter på videre reise.

Et KLM -fly med kurs mot Amsterdam fikk motorproblemer kort tid etter avgang fra Bergen . Ombord var en gjeng venner fra Bergen på vei til VM i USA, men reisen fikk en uventet og dramatisk vending.

Omtrent en halvtime etter takeoff hørte passasjerene to høye smell. Vi var oppe i luften så kom det to høye smell, og da skjønte vi noe var galt fordi flyvertinnene ble veldig stresset og det begynte å lukte røyk, sier en av passasjerene, Knutsen, til TV 2. Han beskriver øyeblikket som skremmende, men roet seg da besetningen forsikret dem om at de var trent for slike situasjoner. Flyet måtte nødlande i Billund i Danmark.

Piloten informerte passasjerene om at deler i motoren hadde løsnet, og at de måtte slå av den ene motoren for sikkerhets skyld. KLM bekrefter at det oppsto problemer med en av de to motorene. Kapteinen skrudde av en av motorene, og så landet flyet trygt i Billund, sier Anoesjka Aspeslagh ved KLM. Hun legger til at selskapet forstår at situasjonen kan ha vært urovekkende for passasjerene, og at de nå undersøker årsaken til problemet.

Vi kan tenke oss at dette kan ha føltes urovekkende for passasjerene, sier Aspeslagh. Vi undersøker for tiden årsaken til problemet og kan ikke spekulere ytterligere på dette stadiet. VM-eventyret for kompisgjengen fra Bergen fikk en dramatisk start. Nå er de i Danmark og venter på å få reise videre til Amsterdam og deretter Boston.

Det gikk jo fint, med tanke på hva som skjedde. Jeg er bare glad for at vi er her nå, sier Knutsen. Han forteller at de har fått alternativ transport og håper å komme frem til sluttmålet innen kort tid. Hendelsen har satt søkelyset på flysikkerhet og betydningen av god trening av kabinpersonell.

Mange passasjerer uttrykker takknemlighet over at alt gikk bra, og at piloten og mannskapet håndterte situasjonen profesjonelt. Eksperter påpeker at motorproblemer er sjeldne, men at moderne fly er konstruert for å kunne fly trygt med kun én motor. Likevel er det en påminnelse om hvor viktig det er at alle sikkerhetsprosedyrer følges nøye. For reisefølget fra Bergen fortsetter ferden, og de ser frem til å delta i VM-arrangementene.

De takker for all støtte og håper at resten av turen går uten flere uhell. Saken følges av luftfartsmyndighetene, og KLM samarbeider med dem for å finne ut hva som forårsaket feilen. I mellomtiden jobber flyselskapet med å få de berørte passasjerene raskt videre til sine destinasjoner





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