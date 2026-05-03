Knølhvalen Timmy er fri, men redningsoperasjonen ender i kontrovers

Millionærene som finansierte redningsoperasjonen for knølhvalen Timmy er rasende etter at hvalen ble sluppet fri uten deres godkjenning. Veterinærene ble nektet tilgang, og operasjonen har blitt kalt en skandale.

Knølhval en Timmy er endelig fri etter en dramatisk redningsoperasjon, men de som finansierte operasjonen er langt fra fornøyde med hvordan det hele ble gjennomført. Timmy strandet på den tyske Østersjøkysten i starten av april, noe som ble en stor sensasjon i Tyskland , hvor slike hendelser ikke er vanlig som i Norge med hvaler som Freya eller Hvaldimir.

Millionærene Karin Walter-Mommert og Walter Gunz tok på seg ansvaret for å finansiere redningsoperasjonen etter at forsøk fra Greenpeace og tyske myndigheter mislykkes. De tyske myndighetene hadde opprinnelig planlagt å lade hvalen ligge strandet til den døde, noe som skapte stort press på redningsgruppa for å unngå å skade hvalen. Redningsoperasjonen ble utført ved å plassere hvalen i en lekter og slepe den ut mot Atlanterhavet, da den hadde ferskvannsskader og trengte saltvann.

Walter-Mommert ønsket at hvalen skulle få hvile og bli undersøkt av veterinærene deres før et nytt forsøk, men hvalen ble sluppet fri allerede klokka ni på lørdag morgen. Veterinærene ble nektet å komme ombord i båten Fortuna B, hvor Timmy oppholdt seg, og bare Jeffrey Foster fra Whale Sanctuary Project fikk lov til å være til stede. Ifølge Walter-Mommert og Gunz ble Foster også nektet å bruke mobilen under operasjonen, med trussel om at den ville bli kastet i havet.

Dette har ført til at millionærene nå distanserer seg fra operasjonen og kaller det en utrolig skandale. Dr. Kirsten Tönnies, en av veterinærene som ble nektet tilgang, er også rasende og sier at de ansvarlige på båten ikke gir ut informasjon og at det ikke er noen veterinær på stedet. Hun uttrykker stor sinne over hvordan Timmy ble behandlet. Miljøministeren i Mecklenburg-Vorpommern, Till Backhaus, har imidlertid en annen versjon av hendelsene.

Han sier i et intervju med YouTube-kanalen News5 at Timmy forlot lekteren uten hjelp og svømte ut i frihet på egen hånd. Dette har skapt en stor debatt om hvordan redningsoperasjonen ble utført og hvem som har ansvaret for hva som skjedde. Mens noen ser på dette som en suksesshistorie, er andre dypt kritiske til måten operasjonen ble gjennomført på og hvordan Timmy ble behandlet underveis.

Redningsoperasjonen har også reist spørsmål om hvordan slike situasjoner bør håndteres i fremtiden, spesielt når det gjelder samarbeid mellom private initiativer og offentlige myndigheter. Timmy sin historie har blitt en symbol for de utfordringene som oppstår når mennesker forsøker å hjelpe dyr i nød, og hvordan forskjellige interesser og motiver kan kollidere i slike situasjoner





